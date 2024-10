Robert García reacciona a disculpas de Julio César Chávez

Robert García reaccionó a las disculpas que le ofreció Julio César Chávez y aseguró que “de todo corazón” aceptó su mensaje tras la polémica cancelación de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez.

En una entrevista con Izquierdazo, García expresó que aún no se han visto personalmente, pero entiende que la molestia de Chávez en ese momento fue para defender a su hijo y por eso lo admira como padre.

“Todo ha sido en las redes, no he hablado con él personalmente, por teléfono, ni nada de eso. Pero yo sé que el día que nos veamos (será) como si nada hubiera pasado. El box así es, hemos visto promotores con peleadores que se pelean y se dicen una y otra cosa y cuando hay negocio vuelven a trabajar juntos como si nada hubiera pasado. Chávez también se enojó por defender a su hijo, él solamente hizo lo que cualquier padre haríamos por nuestros hijos, defendió a su hijo y nos dijo lo que él quiso, pero también entiendo, yo como padre haría lo mismo por mis hijos, así es que no me tomé nada personal”, dijo.

Omar Chávez al parecer no cumplió con el peso entipulao. Crédito: Imago7

“Ya también se disculpó y yo también acepté sus disculpas, en realidad el día que lo vuelva a ver quizá lo vea antes de la fecha, como siempre un abrazo, siempre nos ha respetado, yo siempre lo he respetado mucho a él, siempre seguirá siendo el gran ídolo mexicano. Ya después se disculpó, acepté porque yo sabía que era cosa de un día o dos, que se le pasara poquito el coraje y va a entender, había que disculparse y creo que hizo lo correcto. Yo de todo corazón acepté su mensaje”, agregó.

Robert García confirmó también que el enfrentamiento de Misael Rodríguez y Omar Chávez fue reprogramado para este mismo año, por lo que espera limar asperezas con el Gran Campeón Mexicano cuando se vean.

¿Por qué se canceló la pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez?

Misael Rodríguez y Omar Chávez se enfrentarían el pasado fin de semana, pero la pelea se canceló porque el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite de peso que establece la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México para el día de la disputa.

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Misael Rodríguez volverá al ring para enfrentar al hijo de Julio César Chávez. Crédito: Eloisa Sanchez | Imago7

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4.5 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 6 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

De acuerdo con ESPN y la comisión, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 77.8 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.7.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez se disculpa con Robert García por insultos

· Robert García confirma nueva pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez

· Comisión de boxeo aclara polémica de Omar Chávez y Misael Rodríguez