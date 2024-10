Julio César Chávez se disculpa con Robert García por insultos

Julio César Chávez se disculpó con Robert García por los insultos o palabras que pudo haber dicho en su contra tras la cancelación de la pelea de su hijo Omar Chávez y Misael Rodríguez el pasado fin de semana en Pachuca, México.

En un video en su cuenta de Instagram, Chávez explicó que el enojo del momento lo llevó a decir algunas cosas en contra del entrenador de las que se arrepiente y también aprovechó el momento para hacer lo mismo con Rodríguez.

“Les habló para pedirle una disculpa a mi querido amigo Robert García. La verdad es que yo siempre a su papá le tengo un gran respeto, a Mikey García también. Simplemente en alteraciones, en los dimes y diretes ahí, pero nunca le menté la madre a Robert Gracia, fue al comisionado al que se la menté, que también le pido una disculpa, la verdad. Porque estábamos frustrados, enojados”, dijo.

“También a Misael Rodríguez le pido una disculpa y así es el box, cuando uno se calienta uno dice muchas pende**das. Pero quiero decirte Robert que te estimo a tu papá y a Mikey”, concluyó.

Las disculpas llegan después que Robert García expresara que se sintió irrespetado por el César del Boxeo porque le dijo cosas que no merecía, pero entiende que Chávez tienen un carácter fuerte y que lo hizo para defender a su hijo.

“(…) voy a hablar con él, no de mala manera, porque yo conozco a Chávez y sé como reacciona, sé como es él. Todos saben como es, por eso todos le tienen miedo, en Zanfer, en las comisiones, promotores, todos le tienen miedo. (…) No tengo nada personal contra Chávez. Chávez hizo lo que tenía que hacer como papá al defensor a su hijo, pero su hijo no cooperaba“, declaró en una entrevista con Kristyna Ramírez.

El entrenador también reveló que se retiraron de la arena tras la cancelación porque recibieron amenazas. “Una de las personas que trabajan con Zanfer, no voy a decir quién, vino a la puerta del vestidor y me dijo: ‘Robert, les recomiendo que ya se vayan’. Por eso nos fuimos. Me dijo que ellos (los Chávez) estaban muy enojados y que la cosa se iba a poner fea, que mejor nos fuéramos”.

¿Qué pasó en la pelea de Misael Rodríguez y Omar Chávez?

Misael Rodríguez y Robert García recibieron amenazas por no pelear con Omar Chávez. Crédito: Eloisa Sanchez | Imago7

Misael Rodríguez y Omar Chávez se enfrentarían el pasado fin de semana, pero la pelea se canceló porque el hijo del César del Boxeo estaba por encima del límite de peso que establece la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México para el día de la disputa.

Como el enfrentamiento entre ambos se realizaría en Hidalgo en México -precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca- y en este estado no existe comisión de boxeo, los organizadores solicitaron que la de Ciudad de México regulara el evento.

Esta comisión estipula que los peleadores no deben pesar más de 4.5 kilos el día de la pelea y Omar Chávez sobrepasaba el límite establecido por casi 6 kilos, razón por la que el Chino Rodríguez y su equipo decidieron no subir al ring.

De acuerdo con ESPN y la comisión, la disputa se pactó en 76.5 kilos y no debían pesar más de 81 el día de la función. Según fuentes, Misael Rodríguez marcó en 77.8 kilos la noche del sábado, mientras que Chávez registró 86.7.

