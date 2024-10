El “Tuca” Ferretti casi se agarra a golpes con exjugador de Tigres

Ricardo Ferretti, conocido por sus grandes logros en el fútbol de México, pero también por su explosivo carácter, estuvo un pasito de liarse a golpes con un exjugador de Tigres en un duelo contra el América en el Estadio Azteca al grado de que tuvieron que separarlos para evitar un conflicto mucho mayor.

Lo anterior fue revelado por el propio implicado, Israel Jiménez, quien en un podcast y canal de Youtube de Fernando Guajardoa, reveló que después de recibir un regaño al estilo del técnico brasileño le cantó un tiro directo al grado de que debieron intervenir otros compañeros para que la sangre no llegara al río.

“Tuve un problema con él (Ricardo Ferretti) en un partido contra América. Me saca como al minuto 40 y salgo enojado por mi desempeño en el partido. Me salgo tranquilo, termina el primer tiempo y voy al vestidor, me quito mis espinilleras y mi camiseta. Cuando me siento, por mi propio enojo, aviento las espinilleras hacia donde yo estaba sentado, pero el vestidor del América es como de madera y sonó muy fuerte”, expuso el exintegrante de la zaga de los Tigres.

En este asunto añadió que: “Llegó Tuca y me empieza a regañar “Pu&a mier&a, estás jugando de la chingada” y yo me saqué de onda porque nadie le estaba diciendo nada a él. Yo todavía no reaccionaba y nada más estaba ‘achis, quién está enojado contigo, pero él siguió, nada más se le veía el bigote que se le movía y estaba grite y grite hasta que dije, ¡ya estuvo!”.

Los insultos al “Tuca”

Fue entonces que Jiménez se paró y retó al estratega, pero la oportuna intervención de sus compañeros evitó que llegaran a los golpes, estableció el propio jugador escarbando en sus recuerdos de su época bajo las órdenes del exitoso y explosivo entrenador.

“Me paré y le dije “bueno qué quieres puñe&as” lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Beto Acosta y me hice de palabras con él y este se hizo para atrás y se quedó callado, yo creo que por respeto no sé la verdad, pero se quedó callado, se hizo para atrás y todos me separaron”.

Añadió también que: “Me acuerdo que Jorge Torres Nilo me decía ‘no pierdas lo mucho por lo poco’; estaban Lucas Lobos, Carlos Salcido, Danilinho, Juninho”, aseguró el exzaguero felino que ahora en sus recuerdos lo dice con tranquilidad, pero en ese momento estuvo a punto de llegar hasta las últimas consecuencias.

A su vez, también dijo que: “Me tranquilicé poquito y Ferretti empezó a dar la plática y al último me dice ‘Y tú Israel si tienes algún problema el lunes lo resolvemos” y ya me paré y le dije ‘pues de una vez’ y me le fui encima, pero otra vez me agarraron luego, luego hasta que después ya más frío me bañé, no regresé a la cancha y me fui para el autobús. Le marqué a mi papá y le conté y me regañó”

Las disculpas del implicado

Israel Jiménez, conocido en la Sultana del Norte como el piloto, aseguró que ya tranquilo tuvo cargo de conciencia por su arrebato y que no dudó en ofrecerle disculpas al estratega, pero sabedor de las consecuencias que pudo haber tenido su arrebato.

“Se termina el juego y nos vamos para Monterrey y al siguiente día entrenamos. Fui a hablar con él a su oficina, pero no me aceptó y no me habló, hasta el otro día Lobos fue el que me dice que vaya a hablar con él, voy y ahora si me recibió en su oficina, pero nada más me escuchaba, no me dirigía la palabra, ni me volteaba a ver. Le dije ‘discúlpame, sé que la regué y seguiré trabajando para volver a ser el mismo’, no sabía ni qué decirle por qué no me contestaba, ni me veía y él estaba jugando en el iPad, le ofrecí disculpas y me salí de la oficina”, expuso.

Jiménez también dijo que el enojo de Ferretti duró unos días hasta que se reunió con los líderes del vestidor como en esa época el chileno naturalizado mexicano Héctor Mancilla, el también naturalizado Damián Álvarez, el brasileño Juninho y Lucas Lobos.

Israel Jiménez escarbó en sus recuerdos y sacó a colación una anécdota en donde le mentó la madre al “Tuca” Ferretti y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Crédito: Imago7

“Hasta el tercer día nos reúne en el vestidor a los más grandes, Héctor Mancilla, Juninho, Damián Álvarez y Lucas Lobos, donde me empezó a regañar enfrente de ellos. Me decía ‘puta madre, cómo que un jugador de mi confianza me quiere golpear, yo también me puedo defender con otras cosas, cómo me vas a golpear’, y ya le dije ‘discúlpame, fue la calentura’ y ya después me fui a entrenar”, precisó.

Finalmente el exjugador de la escuadra felina también dio a conocer que la multa por el exabrupto con Ferretti, le costó nada menos que medio millón de pesos (alrededor de 25 mil dólares), en una de las sanciones económicas más fuertes del equipo acorde al grado de la violación al reglamento de conducta.

