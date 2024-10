Alicia Machado lanza polémico mensaje sobre la muerte de Liam Payne

La muerte del cantante británico Liam Payne causó conmoción entre el público y la escena del entretenimiento, desatando una ola de reacciones por parte de diversos famosos alrededor del mundo. Tal fue el caso de Alicia Machado, quien se encuentra en el ojo del huracán por lo dicho ante los medios de comunicación.

Fue durante su paso por la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina que la ex Miss Universo aseveró que existe una relación entre la salud mental y el consumo de sustancias nocivas para la salud.

“Qué pena que quieren justificar algo, pero las personas que no se sientan bien mentalmente, que se sientan tristes o que se sientan muy eufóricos no deben consumir. Punto“, sentenció ante los micrófonos de People en Español. “Las dr*gas, como las abuelas, van a acabar con la juventud, van a acabar con la gente“.

No pasó micho tiempo antes de que la postura de Alicia Machado tomara relevancia en redes sociales y desatara la ira de los fanáticos del cantante. Es así como la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” se volvió el blanco de ataques donde la señalaron por su “falta de empatía”.

Y es que de acuerdo con los usuarios de plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, esto quedó demostrado cuando la famosa dio más peso a la adicción de Liam Payne, en lugar de la tragedia que protagonizó tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina.

“Pudo haber sido un muchacho muy lindo, muy talentoso. Yo, la verdad, perdón, no conozco el grupo, no es mi música, no soy follower de ese tipo de artistas, pero evidentemente lo que es deprimente es que, como haya sido, estaba inmerso en las dr*gras y lamentablemente eso nunca te va a hacer ver con claridad“, son las palabras que desataron opiniones divididas.

Por su parte, decenas de internautas respondieron su intervención con comentarios como: “No se puede opinar de ningún tema cuando se carece de coherencia y obviamente información al respecto” y “Fría, fría, fría… por eso la gente con depresión ni lo dice, siempre hay una o muchas Alicias cerca, diciendo todo sin filtro sin saber, sin entender“, por mencionar algunos.