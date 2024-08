Alicia Machado reacciona a la postura de Fernando Carrillo sobre Venezuela

Cada vez son más los artistas que se pronuncian en contra del discurso que Fernando Carillo ha compartido en favor de Nicolás Maduro y la situación actual de Venezuela recientemente. Una de las declaraciones más recientes correspondió a Alicia Machado, quien no pudo contener el llanto al hablar de ello. ¡Esto fue lo que se dijo!

Fue durante su paso por el programa “La Mesa Caliente” que la ex Miss Universo no perdió la oportunidad de alzar la voz con respecto al duro mensaje que el venezolano lanzó luego de ser criticado por su postura ante el ambiente político que se vive en su país de origen.

“Es delicado porque, bueno, es una persona que ha sido compañero de nosotros, de todos los artistas. Mira, todos los artistas venezolanos estamos muy dolidos, nos sentimos… Es como cuando entre hermanos hay una pelea en la familia y ves que uno de tus hermanos se va para el lado que no es, se va para el lado contrario, por lo menos para mí“, expresó Machado.

Sin poder contener las lágrimas, la famosa de 47 años reconoció que más allá de sentirse enojada, se encuentra decepcionada de su compatriota: “Es un sentimiento de desilusión de ver un compañero que no está viendo el dolor del país de nosotros que ya llevamos más de 20 años también en esto y que ya ha llegado al colmo“, declaró.

De acuerdo con Alicia Machado, nadie tiene derecho de invalidar o hacer oídos sordos a las experiencias negativas que cientos de venezolanos han compartido.

“No hay un venezolano en este momento en el mundo que no tenga una anécdota de dolor y de sufrimiento producto de este sistema, entonces no puede ser tan indolente y más cuando te has entregado al pueblo y has trabajado para entretener a toda esa gente que está pasándola mal“, añadió en medio del llanto.

Y es que no podemos olvidar que hace algunos días, Fernando Carillo publicó un video desde su cuenta oficial en Instagram donde realizó polémicas declaraciones que desataron la ira de los internautas.

“No hay comunismo, eso es mentira, aquí todo el mundo prospera, somos la economía más creciente de América Latina. ¿Por qué no hablas de todos los mendigos que hay en Estados Unidos y en toda América Latina? Aquí no hay ningún genocidio, no seas mentirosa, Laura (Bozzo), ¡farsante!”, dijo el venezolano.