Alicia Machado responde si volvería a “La Casa de los Famosos”

Luego de confirmarse una quinta temporada del reality “La Casa de los Famosos” en su edición “All Stars”, mucho se ha especulado sobre las posibles personalidades que se sumen al proyecto. Y luego de muchos cuestionamientos, la ganadora de la primera edición, Alicia Machado, destapó si estaría dispuesta a volver a la casa más famosa de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo.

Durante una entrevista concedida para Aleyda Ortiz para el programa “En Casa con Telemundo”, la ex Miss Universo habló sobre sus próximos proyectos en la pantalla chica, siendo el más reciente de ellos su próximo papel como presentadora de los Premios Billboard a la Música Latina: “Me va a tocar presentar Canción del Año”, contó.

Alicia Machado reacciona a la postura de Fernando Carrillo sobre Venezuela

No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se tornara a la posibilidad de volver a formar parte de “La Casa de los Famosos: All Stars”. Para sorpresa del público, Alicia Machado indicó que “no está descartado” y que “hay una esperanza” de volver al reality del que salió victoriosa en su primera edición.

No obstante, dejó claro que tendría algunas condiciones antes de dar un “sí” rotundo: “Tendría como 3 o 4 exigencias que no me gustaría volver a vivir ahí adentro”, expresó. Dentro de la lista de exigencias, la venezolana incluyó: la necesidad de más baños, la posibilidad de dormir en el cuarto del líder de vez en cuando, y hasta la inclusión de una mascota.

Alicia Machado luce su curvilínea figura al usar un body de corte alto con transparencias

Mientras tanto, Alicia Machado adelantó que un proyecto asegurado es la realización de una cinta, cuyos detalles aún permanecen desconocidos: “Voy a hacer una película, estoy muy emocionada, así cierro este año”, dijo.

Para concluir, la famosa afirmó que se encuentra disfrutando de cada una de sus facetas: “Yo estoy muy contenta en este momento de mi vida. Estoy en un momento de madurez. Me encanta vivir mi etapa de mujer madura frente al público que me ha visto crecer”, enfatizó.