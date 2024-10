Arrestan a hombre de Philadelphia tras hallar a su esposa muerta dentro de un armario

Un hombre de 65 años fue acusado luego de que la policía encontró el cuerpo de su esposa dentro de un armario en su casa de Philadelphia.

Fue el domingo 13 de octubre cuando los oficiales respondieron a un informe de persona desaparecida en el número 9000 de Diplomat Place.

Al llegar, los agentes hablaron con testigos, quienes dijeron que tuvieron contacto por última vez con su amiga, Lola Karabaeva, de 61 años, alrededor de las 2:30 a.m. del día anterior.

El miércoles 16 de octubre los detectives regresaron a la casa para continuar investigando el caso. Durante su búsqueda en la propiedad, descubrieron el cuerpo de Karabaeva envuelto en plástico dentro de un armario.

Video de vigilancia la captó por última vez

La policía dice que la causa de la muerte aún no se ha determinado. Sin embargo, detuvieron a su esposo, Vladimir Lushevskiy, de 65 años, quien fue acusado de abuso de un cadáver.

Sobre este caso, FOX 29 habló con los vecinos que tienen un video de la cámara de seguridad de su casa, el cual muestra a Karabaeva llegando a su hogar poco después de las 2:30 de la madrugada del sábado.

Luego se le ve dirigirse a la puerta de la casa. Los vecinos dicen que fue la última vez que la verían. “Tristeza, sorpresa. No lo esperaba. No podía creer que hubiera sucedido”, dijo Everett Bell.

“He vivido aquí durante nueve años, así que nunca he oído ningún grito. Nunca he oído nada malo, pero es muy perturbador saber que esto está sucediendo”, dijo otro vecino.

Discutieron por la muerte de su hijo

Los vecinos de Karabaeva dicen que la mujer, originaria de Tashkent, Uzbekistán, desapareció poco después de regresar de un viaje de una semana a Europa.

Frank Vanore, comisionado adjunto del Departamento de Policía de Philadelphia, dijo que las autoridades están investigando la posibilidad de que el asesinato haya ocurrido después de que la pareja discutiera por la muerte de su hijo hace 20 años.

En 2004, el hijo de 19 años de la pareja desapareció mientras estaba de vacaciones con ellos en California, y sus restos no fueron descubiertos hasta seis años después. La naturaleza de su muerte no quedó clara en los informes, según informó The Philadelphia Inquirer.

Si bien la causa de la muerte de Karabaeva aún está por determinar, el caso está siendo investigado como un homicidio. Lushevskiy no enfrenta otros cargos en ese momento, pero la policía dijo que podría haber cargos adicionales a medida que avanza la investigación.

