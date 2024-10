Ángela Aguilar reveló por qué escribe canciones de despecho

Ángela Aguilar se confesó como una eterna despechada. Aunque la cantante está más que feliz con su relación con Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar sigue escribiendo canciones tristes.

En una reciente entrevista con ABC News Live, Aguilar reveló la razón por la que sigue escribiendo canciones de despecho.

“Es una locura, porque desde que me casé, solo he escrito canciones sobre despecho, creo que he escrito dos canciones de amor, pero soy una especie de dolida del corazón, él sabe que lo amo, así que está bien (…) Pienso que siempre he sido una despechada”, dijo.

Otra posible razón es que, confesó sin dar detalles, Nodal le rompió. “Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanado”, aseguró.

En la misma entrevista, Ángela también contó cómo comenzó su relación. A diferencia de cómo muchos creen, la cantante dijo que ninguna de las partes involucradas no tenían problemas con su relación con Nodal.

“Todos estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en las redes sociales (…) Soy súper respetuosa de mi esposo y de todo lo que lo rodea. Estamos trabajando en algo juntos y la vida es tan increíble en este momento, cuando apago mi teléfono, puedo disfrutar de lo increíble que es la vida”, dijo la cantante.

Ángela Aguilar salió en defensa de Nodal

Ángela Aguilar salió en defensa de su esposo. Tras los rumores que aseguran que a Christian Nodal le está costando vender boletos para sus conciertos, la hija de Pepe Aguilar reaccionó a los comentarios.

Esta semana, Ángela ofreció un show en Chicago. Aunque Nodal acompañó a su esposa, no subió al escenario a cantar con ella, algo que el público pidió.

Ante la ausencia del cantante de “Adiós amor”, el público empezó a gritar su nombre para que subiera al escenario; sin embargo, Ángela tomó el micrófono para excusar a su esposo y explicar porque no cantaría con ella.

“Mi marido es muy trabajador y lleva seis conciertos en siete días”, dijo Aguilar para justificar que esta vez no quisiera cantar y prefiriera ver el show desde su asiento.

“Y ha llenado todos, para que sigan hablando”, agregó en referencias a los rumores que dicen que al cantante le está costando vender entradas para sus conciertos.

Aunque el cantante no subió al escenario a cantar con su esposa, sí subió para sorprenderla con un pastel de cumpleaños y un tierno beso.

