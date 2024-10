Harris dice que Trump está cada vez más “trastornado, preocupante y peligroso”

Justo en la recta final de las campañas, los fantasmas de Donald Trump salieron a relucir, luego de que la revista The Atlantic expuso frases del republicano, como el hecho de que deseaba generales como los de Hitler.

Ante esos dichos, Harris dijo que el expresidente “está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, personas como John Kelly no estarían ahí para ser las salvaguardias contra sus tendencias y acciones”, sostuvo en referencia a un exjefe de gabinete del magnate durante su gestión.

La vicepresidenta Kamala Harris criticó a Donald Trump y describió que, “Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de 6 millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses”.

Harris también criticó el uso reciente por parte de Trump del término “enemigo interno” para describir a los demócratas y otros adversarios políticos, incluido el representante Adam Schiff, demócrata por California. Harris dijo que los comentarios de Trump son “una prueba más para el pueblo estadounidense de quién es realmente Donald Trump”.

“Esta es una ventana a quién es realmente Donald Trump, de la mano de las personas que lo conocen mejor, de las personas que trabajaron con él codo a codo en la Oficina Oval y en la Sala de Situaciones”, dijo.

“Donald Trump está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, gente como John Kelly no estaría allí para proteger sus tendencias y sus acciones”, añadió.

Los comentarios de John Kelly, el general retirado de la Marina que trabajó para Trump en la Casa Blanca de 2017 a 2019, aparecieron en entrevistas publicadas el martes en The New York Times y The Atlantic.

Durante mucho tiempo, Kelly ha sido crítico con Trump y lo ha acusado de llamar a los veteranos muertos en combate “tontos” y “perdedores”.

Sus nuevas advertencias se producen mientras Trump busca un segundo mandato, en el que promete expandir dramáticamente su uso de las fuerzas armadas y usar la fuerza para castigar a los estadounidenses que considera “enemigos internos”.

