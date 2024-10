El actor Michael Keaton arremete en contra de los fans de Donald Trump y Elon Musk

Michael Keaton, reconocido actor de Holywood, criticó a los seguidores del candidato presidencial republicano Donald Trump y de su aliado Elon Musk, al considerarlos ingenios por creer en sus promesas de campaña.

Mediante un video compartido en su cuenta de Instagram, el histrión nacido en Pensilvania, estado que históricamente ha sido determinante para definir el destino de la Casa Blanca, exhortó a sus paisanos a abrir bien los ojos para darse cuenta cómo presuntamente los están engañando los republicanos para conseguir su voto.

“Para algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, supongo, que están pensando en asistir a un mitin con Musk y Trump. En realidad, no los respetan, se ríen de ustedes a sus espaldas, piensan que son estúpidos. No quieren pasar tiempo contigo, no tienen nada en común contigo. No son tus colegas”, escribió.

Con el objetivo de respaldar su opinión, Keaton citó una frase emitida por Donald Trump años atrás.

“Te digo, cuando Trump, hace años, supongo, dijo: ‘Podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y aun así votarían por mí’, básicamente lo que está diciendo entre paréntesis es que estas personas son tan estúpidas, son tan tontas, que aun así votarían por mí. No te tienen ningún respeto, créeme“, enfatizó.

Mediante un anuncio de la campaña de Kamala Harris, el actor Michael Keaton les pide a sus ciudadanos de Pensilvania apoyar a la vicepresidenta en funciones. (Crédito: Vianney Le Caer / AP)

Sobre la recta final de la carrera por ganar la presidencia, irrumpió la figura del magante sudafricano Elon Musk no sólo en los mítines de Donald Trump, sino como uno de los mayores donantes del republicano de 78 años al destinarle $75 millones de dólares, así como al ofrecer rifar entre quienes se registren para votar un millón más al día.

Todo ello, mantiene eclipsado a un amplio sector de ciudadanos y de ahí se deriva la crítica de Michael Keaton quien desde el año pasado se declaró opositor a la idea de volver a ver a Donald Trump en la boleta.

Por ello, decidió apoyar a la demócrata Kamala Harris activamente al aparecer en un promocional de campaña dirigido a los ciudadanos de Pensilvania.

“Esto se está volviendo realmente aterrador. ¿Y yo? Si él es elegido, es probable que esté bien. La clase media no estará bien. Y si eres joven, seguramente no estarás bien. Te lo digo, se pondrá feo”, se le escucha mencionar.

A 12 días de que efectuarse las elecciones, los resultados de algunas encuestas coinciden en mostrar a Donald Trump ubicado muy cerca de Kamala Harris, pero además con un amplio sector de posibles votantes indecisos sobre a quién respaldar en las urnas.

