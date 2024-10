Franco Colapinto habló sobre su futuro en la Fórmula 1 si no puede seguir en 2025

Franco Colapinto continúa apreciando y disfrutando al máximo su etapa en la Fórmula 1 y por el momento opta por confiar en su equipo, la escudería británica de Williams, para el futuro, aunque reconoce que mantenerse en la parrilla para la temporada 2025 parece más difícil de lo que muchos creen.

¿Será Audi el destino de Franco?

Con cinco Grandes Premios por disputar, la alternativa del equipo Audi se presenta como la opción más atractiva para el argentino que, en la actualidad, sigue rindiendo a gran nivel para el equipo inglés y demostrando que tiene talento para seguir detrás del volante de un monoplaza en la F1. Sin embargo, no podrá conservar esa posición ya que la escuadra de Williams tendrá en Alex Albon y Carlos Sainz, español que abandonará Ferrari, para la temporada 2025, a los pilotos protagonistas de cara a la temporada 2025.

En un evento de su patrocinador Mercado Libre previo al Gran Premio de México, el piloto albiceleste indicó que no está en la F1 solo para hacer llenar algunos eventos y, por el contrario, su objetivo es mantenerse en la parrilla de pilotos estelares, pero por ahora las opciones se van recortando.

Colapinto está enfocado

“Quiero demostrar que llegue para quedarme y quiero seguir en la F1”, expresó el argentino. “Sino es el año que viene porque no hay butacas, es realmente muy complicado para el próximo año, será para el 2026. Quiero demostrar que no llegué por unas cuartas carreras, demostrar que llegué para quedarme”, indicó el competidor de Williams.

La escudería de Audi solo posee un asiento asegurado para el 2025 y es precisamente el de Nico Hulkenberg, y Williams ha evidenciado que podrían cederlo para que se presente en la parrilla el año próximo. El líder del proyecto alemán, Mattia Binotto, comunicó a F1 TV durante el Gran Premio de Estados Unidos que determinará el segundo piloto en el próximo mes de noviembre.

El asiento de Racing Bulls (RB) también está abierto. Aunque todos anticipan la confirmación de Liam Lawson para la temporada que viene; por ahora su acuerdo como sustituto de Daniel Ricciardo solo se limita a las últimas competencias de la temporada 2025.

Una nueva vida para el piloto argentino

Colapinto indicó que su vida ha sufrido cambios desde que se incorporó a la Fórmula 1, con sus ventajas y desventajas.

“Cambio mi vida una locura, no esperaba esto. Cuando corría en karts mi sueño era correr en F1. Nunca supe todo lo que venía con eso, son muchas cosas que vienen como parte del trabajo. A mí lo que me encanta y me gusta es manejar el auto. Tiene sus pros y contras como todo”.

