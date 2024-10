Franco Colapinto hartó de medios, rumores y la misma pregunta sobre su futuro: “Me chupa un huev…”

La manera en la que el piloto argentino Franco Colapinto irrumpió en la Fórmula 1 fue simplemente impresionante, al punto que se pudiera llegar a pensar que es uno de los hombres más carismáticos y seguidos en la parrilla por parte de los aficionados, y es precisamente por ello que el futuro del albiceleste genera bastante incertidumbre; es un hecho que no formará parte de la dupla principal de Williams para la temporada 2025.

Colapinto llegó a su límite de paciencia

El piloto argentino ya se ha cansado de aclarar que está totalmente enfocado en poder hacer un buen trabajo lo que resta de temporada 2024 con el equipo británico y no piensa mucho en lo que sucederá de cara a su futuro tras un volante de un monoplaza en la Fórmula 1, pero parece que ya llegó a un límite: “Me preguntan todo el tiempo por el futuro y me ch*p* bastante un h*ev*. No tengo ni idea qué voy hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora”, sentenció el oriundo de Pilar en una conversación en el programa vía streaming “Corazón de F1”.

“La verdad que estoy con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que me merezco un asiento para los años que vienen. Estoy enfocado en lo que queda de este año y en la oportunidad que tuve”, finalizó con estas palabras Franco Colapinto.

No se molestó, pero se pudo apreciar en su lenguaje corporal que ya está un poco harto de que siempre se le cuestione por lo mismo, cuando en cada nota que realiza, deja en claro que está enfocado en sumar la mayor cantidad de puntos para Williams en la campaña actual.

¿Hay opciones para Colapinto en 2025?

Ya no hay muchas opciones en el horizonte para el piloto argentino, quien hizo su debut en la F1 de la manera más impresionante posible, justamente cuando todo ya estaba prácticamente definido para la temporada del año 2025. Por el momento el único asiento que se encuentra disponible parece ser el de Sauber, que se convertirá en Audi para el 2026, pero para poder conseguirlo debe competir con Valtteri Bottas, quien hasta el momento no ha cerrado su renovación con la escudería, además del prospecto brasileño Gabriel Bortoleto y Mick Schumacher.

¿Red Bull?

Existe otra oportunidad para el piloto albiceleste, pero es mucho más difícil de verla realizada: Liam Lawson no debería tener un buen rendimiento en lo que reste de temporada 2024 con el equipo RB reemplazando a Daniel Ricciardo, y es allí donde quizás el equipo de Red Bull Racing, podría otorgar una posibilidad al argentino.

