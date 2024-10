Nuevos rumores sobre posible salida de “Checo” Pérez de Red Bull, en redes de una secundaria

El vínculo profesional entre el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y la escudería austral, Red Bull Racing, ha tenido muchos rumores en las últimas semanas sobre el fin de la misma, especialmente durante el parón de la Fórmula 1, donde ha habido mucha información que coloca al azteca fuera del equipo.

Liam Lawson debe aprovechar la oportunidad

Es un hecho que el piloto y prospecto Liam Lawson es el sustituto de Daniel Ricciardo por lo que resta de la temporada en el equipo RB, y recientemente Helmut Marko, consejero del equipo de las bebidas energizantes, señaló cuál es el escenario que considera “ideal” que vislumbra el equipo para la temporada del año 2025. Marko confiesa que Red Bull estaría buscando contar “con alguien de nuestro programa junior”, y de ser esto así, el hombre que se quedaría al mando en primera instancia podría ser Max Verstappen y no ‘Checo’. Al hablar del programa junior las dos opciones serían el japonés Yuki Tsunoda y Liam Lawson, y quizás el favorito sería el último.

¿Un truco de palabras en apoyo a Lawson?

Hasta el momento no hay nada confirmado más allá de las diversas declaraciones que ha hecho Marko Helmut, pero los rumores de una posible salida de Sergio “Checo” Pérez se incrementaron una vez más, luego de que el Pukekohe High School, el instituto donde Lawson estudió la etapa secundaria colegial, anunció a través de sus redes sociales que el joven piloto ha cumplido “su sueño de niño convirtiéndose en piloto a tiempo completo de Red Bull”.

Esto podría llegar a ser un error y se estarían refiriendo al equipo de Visa Cash App RB, la escudería filial de Red Bull Racing donde Lawson terminará la presente temporada de la F1 o quizás no.

La realidad es que el propio Pérez ha dejado por sentado en más de una ocasión que su retiro de la Fórmula 1 no será muy pronto, pero tampoco será en muchos años: “Cada vez está más cerca el retiro. No me veo corriendo aquí a la edad de Fernando, que lo admiro muchísimo”.

De hecho, Pérez ha comentado las dificultades que ha tenido este año en la temporada: “Ha sido complicado, muy duro. No podía decir nada porque Verstappen estaba ganando. Pensé que ya no era tan bueno como antes”.

Checho se prepara con todo para Austin

El mexicano se encuentra en la octava casilla del campeonato Mundial de pilotos con 144 puntos en el bolsillo, y se encuentra bastante motivado y enfocado para el Gran Premio de los Estados Unidos: “Es una carrera especial”, ya que le “parece una carrera en casa” y en las más recientes semanas ha estado “entrenando duro en México y en contacto permanente con el equipo en el Reino Unido”.

“Parece como si hubiéramos estado mucho tiempo sin competir. Es agradable volver y llegar a una de nuestras carreras favoritas de la temporada. Todo el mundo bromea con que tengo muchas carreras en casa, pero Austin siempre es una para mí”, fueron las palabras del tapatío.

