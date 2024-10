Helmut Marko abre las puertas para dejar ir a “Checo” Pérez de Red Bull en 2025

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez, todavía poseen contrato con el equipo de las bebidas energizantes para la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero por el momento no es seguro que ambos estén en la parrilla para el comienzo de la campaña siguiente. El mexicano se encuentra particularmente atravesando por un momento de mucha presión, dadas sus actuaciones en la temporada actual donde ha venido de más a menos y aparentemente en Red Bull sopesan cualquier posibilidad de cara a la campaña del 2025.

¿No sigue Checo para 2025 en Red Bull?

En recientes declaraciones al medio austriaco ORF, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, fue cuestionado si Verstappen seguiría en el equipo para la temporada 2025 y la respuesta causó mucha sorpresa: “Y lo ideal sería con alguien de nuestro programa junior (a su lado)”, contestó Marko, de forma sorpresiva y fiel a su estilo, en lo que fue el final de esa entrevista.

Hay que destacar que luego del pasado Gran Premio de Singapur, el piloto neerlandés fue el hombre del que más se estuvo conversando, no solo por su segundo lugar en la carrera, sino por haber recibido una sanción por parte de la Federación Internacional de Automovilismo, por hacer uso de un lenguaje soez en la carrera y en rueda de prensa. No solamente el castigo recibido fue objeto de discusión, sino que el propio piloto dejó en claro que estaba pensando en abandonar la Fórmula 1.

La amenaza de retiro de la F1 de Verstappen no es juego

Marko dejó en claro que la amenaza realizada por Verstappen debe tomarse en serio y señaló la diferencia de mentalidad del denominado ‘Mad Max’ en comparación con otros pilotos. “Max no es como (Fernando) Alonso y (Lewis) Hamilton. Ellos corren mientras pueden ser físicamente competitivos. Él quiere ganar, pero que sea con cuatro, cinco o seis títulos mundiales no es su principal objetivo. Quiere divertirse en el deporte, como en el resto de su vida. Quiere trabajar en un entorno en el que se sienta cómodo”.

Verstappen tiene tiempo descontento en la F1

De hecho, Helmut comentó que en la temporada en curso han existido otros episodios donde Max se ha sentido frustrado y simplemente no está en línea con la FIA y su manera de hacer las cosas en ciertas ocasiones.

“En el Red Bull Ring con el accidente con Lando Norris. Allí se le acusó de correr mucho más duro o incluso ligeramente fuera de las reglas. Allí hizo lo que le permitía el reglamento. Cambió de línea y defendió su línea con firmeza”, afirma el ex piloto de 81 años.

“Pero eso es lo que la gente quiere ver. Creo que en las carreras deberíamos volver al viejo proverbio: ¡Déjalos correr! No todo con reglas. Obviamente no puedes portarte mal, pero (no debería haber castigo) con interpretaciones tan desconsideradas”.

