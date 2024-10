Franco Colapinto sueña con un futuro en la Fórmula 1 en Williams

El piloto argentino Franco Colapinto ya ha disputado un total de 3 Grandes Premios defendiendo los colores de la escudería Williams y le esperan otros 6 para cumplir con la temporada 2024 de la Fórmula 1. Desde su llegada el joven albiceleste ha sido una sensación y ha llamado la atención de sus colegas sobre la pista y dirigentes en otros equipos como por ejemplo Christian Horner de Red Bull Racing.

Buenos resultados y sensaciones desde su estreno en F1

Desde que fue ascendido al asiento titular en reemplazo de Logan Sargeant el pasado mes de agosto, el argentino siempre fue consciente que tal vez no podría tener un lugar seguro para la temporada del 2025, especialmente en Williams donde ya confirmaron los 2 asientes en Alex Albon y el recién firmado, el piloto español Carlos Sainz, proveniente de Ferrari. Sin embargo, Colapinto tiene claro que desea seguir como protagonista en la Fórmula 1.

“No sé cuál es el plan A. No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Por supuesto, es muy emocionante que James quiera mantenerme en la F1, y algo por lo que estoy agradecido, aparte de por la oportunidad que me dio en Williams”, comentó Colapinto en entrevista para el sitio Motorsport.com cuando fue cuestionado si su objetivo era permanecer en la parrilla la próxima temporada luego de haber tenido esta oportunidad.

"Quiero quedarme en Williams. Me encanta este equipo y cómo trabajan. Invirtieron mucho en mí desde categorías inferiores. Hay que estar agradecido. Me encantaría tener una oportunidad en el futuro y correr juntos de nuevo en la Fórmula 1".



James Vowles, jefe de Williams, reveló en septiembre que tiene el deseo firme de poder ver a Colapinto en la parrilla de la Fórmula 1 en 2025 y que estaba dispuesto a trabajar con el equipo de Audi para que eso sea posible en Sauber, el futuro del argentino todavía no está claro al 100%.

Posible cambio de aires para el argentino

Si bien existe la posibilidad de que pueda cambiar de equipo, Colapinto agradece todo lo que ha vivido en Williams y lo expresó de la siguiente manera: “Quiero quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo”, agregó el argentino.

“Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo, correr en la Fórmula 1 de nuevo juntos sería increíble si llega una oportunidad en el futuro. Y por supuesto, si no, no tengo ni idea de opciones, pero mi plan A es quedarme en el equipo. Es un lugar en el que me encanta estar. Trabajamos muy bien en el pasado, invirtieron mucho en mí desde que estaba en las categorías inferiores, y estoy agradecido por todo eso. Y sí, sólo espero tener una oportunidad en el futuro con ellos”.

Colapinto deja bastante claro un punto

Algo que demuestra mucha madurez en el piloto argentino es el hecho de que no se presiona al querer demostrar a través de sus actuaciones en la actual temporada en la F1 que merece un asiento para la campaña siguiente.

“No, la verdad es que no. Intento hacerlo lo mejor que puedo y centrarme en mí mismo. Luego los resultados están empezando a llegar, lo cual es muy positivo, y yo buen camino por recorrer. Así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas carreras”, finalizó.

