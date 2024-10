Compañero de Franco Colapinto lo ve en Sauber para temporada 2025 en la F1

Alex Albon, actual piloto líder de la escudería Williams, posicionó a su compañero de escudería, el argentino Franco Colapinto, como uno de los grandes candidatos a ocupar el asiento libre que queda en el equipo Sauber, mismo que hasta el momento no posee un piloto para la temporada que viene de la Fórmula 1.

En reciente entrevista que Albon tuvo con Motorsport.com en el marco de una exhibición que el filipino hizo con un Williams FW45 en el Gulf Speed Festival de San Pablo, Albon fue cuestionado por la posibilidad de ver a Bortoleto en la parrilla de la F1 para la temporada del 2025.

Albon confía en que Franco esté en la grilla del 2025

“No lo sé, creo que va a estar apretado. No creo que haya una respuesta obvia y creo que incluso Franco también va a entrar en la mezcla“, comentó Albon. “Por todo lo que he visto, parecía que (Gabriel Bortoleto a Sauber) iba a suceder, que había una buena oportunidad. Y luego, obviamente, no he pasado tanto (tiempo)… Creo que ustedes conocen más las conversaciones del paddock, pero creo que sería una gran incorporación. Creo que hemos visto a los pilotos que han llegado de F2, como Kimi (Antonelli), Ollie (Berman), Franco, han sido competitivos enseguida. Y no veo por qué otra incorporación no sería rápida también”, comentó.

Colapinto es un piloto distinto según Albon

Albon también tuvo palabra sobre Colapinto, de quien destacó la actitud relajada con la que llegó al paddock de la Fórmula 1, por lo que Alex considera que esto lo diferencia del resto de los pilotos en la máxima categoría del automovilismo.

“Es muy rápido, muy relajado como piloto también”, aseguró el piloto de Williams. “Creo que para él fue muy natural entrar en la categoría. Algunos pilotos están bastante tensos y un poco nerviosos. Él no parece sentirse así. Ha llegado y enseguida ha sido rápido. Y en circuitos muy difíciles”, destacó.

Colapinto y su año de novato en la F1

El piloto argentino llegó al asiento titular de Williams en sustitución del estadounidense, Logan Sargeant, en el Gran Premio de Italia, y desde entonces ha estado causando grandes sensaciones y teniendo actuaciones bastante positivas, al mostrarse muy competitivo de manera inmediata, lo que le ha permitido sumar puntos en tan solo su segunda carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito de Bakú, y quedar a las puertas del top 10 en el reciente Gran Premio de Singapur.

Debido a que Williams ya tiene su alienación de pilotos definida para 2025 con Alex Albon y el español recién fichado, Carlos Sainz, James Vowles reveló en exclusivo a Motorpsort.com el mes pasado, que tiene la intención de ayudar a Colapinto para ser piloto de Sauber el año próximo.

La escudería de Hinwil tiene firmado a Nico Hulkenberg para uno de sus coches, y Audi, el nuevo propietario del equipo, todavía no ha tomado la decisión de quién será el piloto que lo acompañe, pero no debería tardar mucho en hacerlo, menos en el mundo de la Fórmula 1 donde no se pierde ni un solo segundo de tiempo.

El brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 3 en 2023 y actual líder del campeonato de la Fórmula 2, fue nombrado como uno de los candidatos para hacer equipo junto a Hulkenberg en Sauber, así como también con Valtteri Bottas, uno de los actuales pilotos de la escudería.

