El argentino Franco Colapinto sueña con seguir en la Fórmula 1 para la temporada 2025

Franco Colapinto se ha convertido en el piloto sensación en los últimos días en la Fórmula 1, y es que el argentino de Williams sigue rindiendo a un muy buen nivel en las pistas. En su reciente encuentro con los medios de comunicación de cara al Gran Premio de Singapur, fue consultado sobre si le gustaría seguir en la máxima categoría del automovilismo la temporada que sigue.

Enfoque total y concentración sólida

“Por supuesto, estoy con Williams ahora, y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo juntos, y mi atención se centra en terminar este año en lo alto y seguir aprendiendo. Tengo muchas cosas que aprender. Y sí, luego veremos qué puedo hacer el año que viene”, comentó el piloto argentino.

Colapinto quiso dejar por sentado en que su enfoque se encuentra totalmente puesto en la actual temporada de la Fórmula 1 y no en lo que pueda suceder la temporada que viene.

“No tengo ni idea de nada en realidad. No me centro en 2025, solo en la increíble oportunidad que me han dado James, Williams y el equipo. Y estamos trabajando muy, muy bien juntos. Estamos dando pasos hacia adelante. Y creo que es un camino a seguir”, dijo el segundo hombre de Williams Racing.

Franco quiere seguir en la F1 si o si

Antes de terminar, sin embargo, Colapinto no titubeó al decir que le encantaría sin lugar a dudas en la Fórmula 1 como piloto activo de la parrilla.

“Por supuesto, sería un sueño hecho realidad seguir en la Fórmula 1, pero en este momento, estoy muy feliz de tener esta oportunidad de hacer las próximas carreras con ellos, y muy orgulloso de ser de este equipo, y sumando puntos juntos en sólo mi segunda carrera, estamos logrando grandes cosas como un equipo, y creo que es un camino a seguir”, finalizó el albiceleste.

Por su parte, James Vowles, jefe de la escudería donde hacen vida los pilotos Colapinto y Alex Albon, sorprendió en una entrevista exclusiva para el sitio Motorsport.com al revelar que estará haciendo todo lo posible para que Colapinto se mantenga en la Fórmula 1.

El piloto argentino debutó con el equipo William en el Gran Premio de Italia para tomar el lugar del estadounidense Logan Sargeant en las últimas nueve carreras del calendario 2024, y rápidamente dio muestras de estar en un muy buen nivel para la máxima categoría, consiguiendo sumar puntos en su segunda carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú el pasado domingo.

“Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1″, declaró Vowles a Motorsport.com en cuanto el futuro de Colapinto.

Las opciones para Colapinto

“Lo que significa que sólo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar allí”, comentó, haciendo referencia en el asiento que por el momento sigue libre en el equipo Sauber, propiedad de Audi, para la siguiente campaña.

“En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene”, explicó el líder de Williams.

