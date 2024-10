Fernando Alonso totalmente enfocado: “Ganar un 3er mundial es mi única prioridad”

Fernando Alonso estampó su firma en un nuevo contrato con la escudería de Aston Martin a principios del año en curso, que durará al menos hasta la campaña 2026, incluyendo un acuerdo de embajador que lo mantendría ligado a la escudería más allá de sus días como piloto en la Fórmula 1.

Un tercer campeonato del mundo en la F1

A sus 43 años de edad, el asturiano y dos veces campeón del mundo ha dejado por sentado en más de una oportunidad que desea y aspira a volver a bañarse de gloria con un tercer campeonato del mundo antes de que finalicen sus días como piloto en la máxima categoría del automovilismo, lo cual puede verse soportado con la llegada de la leyenda viviente y diseñador ex Red Bull, Andrian Newey, el antiguo director técnico de Ferrari, Enrico Cardile y el ex jefe de la unidad de potencia de Mercedes, Andy Cowell.

“Ahora estoy muy, muy centrado en la Fórmula 1. En los próximos dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial. Esta es mi primera y única prioridad en este momento”.

Alonso también habló sobre la posibilidad de volver a Indianápolis para completar la triple corona del automovilismo: ganar la Indy 500, ya en su momento pudo vencer en las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, pero desestimó una cuarta aparición en el evento principal de la IndyCar.

“Intenté la Indy 500 tres veces y no lo conseguí. Es la única que me falta (de la triple corona). Pero, de momento, no está en mis planes”, dijo Alonso en un evento del patrocinador de Aston, Cognizant.

Alonso quiere seguir compitiendo al máximo nivel

Durante su año sabático en la F1, Alonso culminó en la 13º posición en el Rally Dakar 2020 con Toyota junto al cinco veces ganador de motos Marc Coma, en donde tuvo un accidente en la 10ª etapa que le costó varias horas en la competición.

“Creo que mi próximo gran reto será el Dakar”, explicó. “Si puedo ganar el Dakar, creo que será enormemente gratificante para mí personalmente, porque puedo ganar en Fórmula 1, puedo ganar en carreras de resistencia, ganar en Le Mans y Daytona, y si puedo ganar también en rally, significará mucho para mí como piloto”.

“No puedes conducir un coche de Fórmula 1 de la misma manera que uno de Le Mans, que tiene que hacer 24 horas para ganar la carrera, o el rally Dakar, donde tienes que atravesar las dunas y la grava alrededor de Arabia Saudita. Así que tuve que aprender y empezar de cero en muchas de esas categorías y rodearme de los mejores pilotos del mundo específicamente en esas series, y aprender de ellos, y ser humilde”.

“No hay ningún problema en aceptar que no tenía ni idea de cómo conducir un coche de rally, pero fui mejorando día a día y aprendiendo de ellos hasta que fui capaz de competir en el rally más duro del mundo”.

