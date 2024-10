Max Verstappen cree que los peores tiempos de Red Bull quedaron en el olvido

Max Verstappen apuesta con muchas ganas y considera que Monza fue el punto más bajo de esta temporada de Fórmula 1 para Red Bull, ya que el equipo está tratando de hacer las mejoras necesarias para culminar de manera fuerte y contundente la temporada 2024. El piloto comenzó la campaña actual de la mejor manera posible, sacando incluso 22 segundos de ventaja en el Gran Premio de Bahréin del segundo lugar, pero 6 meses después, la realidad es totalmente distinta y el equipo de las bebidas energizantes perdió el liderato del campeonato de constructores y el de pilotos, donde ‘Mad Max’ es el número 1, está en peligro.

En conversación con el sitio Motorsport.com en Singapur, Verstappen comentó los retos que enfrentó en Red Bull luego de empezar tan bien el año. “Al principio yo también estaba sorprendido, pero si miras cuáles eran nuestros problemas, entonces lo entiendo perfectamente”, afirma el neerlandés. “En algún momento, hemos ido en la dirección equivocada. Los otros equipos no se han enfrentado aún a ese punto concreto o han desarrollado el coche de una forma ligeramente diferente. Eso siempre es difícil de evaluar”.

“Al principio me di cuenta de que la sensación era muy diferente a la del coche del año pasado en términos de equilibrio”, explicó el neerlandés. “En ese momento nuestro coche todavía era mucho más rápido que los demás, o quizás debería decir que los demás no eran tan buenos entonces, así que en esa fase todavía podíamos compensar nuestras dificultades. En las carreras siguientes fue cada vez peor. Llegó un momento en que nuestro coche era muy difícil de conducir y, al mismo tiempo, los demás hacían verdaderos progresos”.

Verstappen ha declarado en diversas oportunidades que considera que la parte delantera y la trasera del coche no se encuentran conectadas, lo que era una desviación visible respecto al monoplaza que tuvo que manejar el año pasado. En la presentación del coche en Milton Keynes el invierno pasado, Verstappen reveló que quedó bastante sorprendido los cambios tan marcados cuando vio por primera vez los bocetos del auto llamado RB20, lo que ahora plantea la cuestión de si el cambio de concepto fue o no un error en retrospectiva: “No creo que se pueda decir desde el exterior lo que salió mal, así que esa no es la cuestión”, descarta Verstappen. “Cómo es el coche por fuera no es la cuestión”.

¿Ha encontrado Red Bull el principio de una solución?

Para Red Bull, su principal objetivo es poner punto y final a su mala racha y progresar paso a paso para volver a ser los líderes de la Fórmula 1 como en años anteriores. De acuerdo con Verstappen, esa trayectoria ascendente ya ha comenzado con la mejora del suelo en Bakú.

El equipo solo mencionó “cambios sutiles” en el subsuelo en Bakú lo que demostró una mejora en el monoplaza y que se vio rotundamente en el Gran Premio de Singapur con un neerlandés alcanzando el segundo lugar. Verstappen tiene la esperanza de que esta actualización específica sea el comienzo de una solución a todos los problemas en Red Bull: “Sí, se sentía mejor. Ya fue un buen paso para nosotros. Creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta ahora, llevará algún tiempo. No se puede dar la vuelta a algo así en una o dos semanas. Pero creo que el equipo también quedó satisfecho con lo que vio en Bakú”.

Aún no es suficiente para competir con el británico Lando Norris y McLaren por las victorias en carrera, pero Red Bull llevará otro paquete de actualizaciones al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, a finales de este mes. “Espero que podamos seguir dando buenos pasos a partir de aquí.”

