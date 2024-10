Red Bull descarta grandes fichajes ante posible salida de “Checo” Pérez o Verstappen

En Red Bull cuentan tanto con Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez de cara al futuro pero dentro de la escudería austríaca no son ajenos a los rumores que se han generado en las últimas semanas que hablan sobre una posible salida de alguno de los dos pilotos y ante este panorama descartan hacer algún fichaje llamativo como también se ha venido especulado.

Helmut Marko, asesor del equipo de la bebida energética, descartó que estén evaluando opciones de pilotos fuera de la escudería y habló específicamente de dos casos puntuales que se han venido asomando recientemente: el británico George Russell, de Mercedes y el alemán, Sebastian Vettel, ya retirado de la Fórmula 1.

“Ha estado fuera del deporte demasiado tiempo y ahora hay muchos pilotos jóvenes y muy rápidos”, comentó Marko haciendo referencia a Vettel quien ganó cuatro títulos mundiales de la F1 con Red Bull pero que se retiró de las pistas en el 2022 después de un par de temporadas con la escudería Aston Martin.

El alemán Sebastian Vettel durante su exitosa etapa con la escudería Red Bull. Crédito: Luca Bruno | AP

“No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo. Está en una zona sin teléfonos móviles, donde no van los aviones, en algún lado en el norte de Europa. No he escuchado mucho de él en los últimos tres meses”, agregó el austríaco en una entrevista reciente con Motorsport Total sobre la actualidad del ex piloto de 37 años.

En relación al rumor que surgió sobre George Russel, Helmut Marko también ahondó dejando ver que la estrategia de Red Bull ante una inesperada salida de Sergio “Checo” Pérez o Max Verstappen estaría en el talento joven con el que cuenta la escudería austríaca.

“Russell es tan rápido como (Lewis) Hamilton, sino que es más rápido que él ya, pero es un piloto de Mercedes. Creo que por ahora nos vamos a centran en nuestro pilotos jóvenes, a ver qué pueden hacer”, destacó el asesor del equipo de la bebida energética abriéndole el panorama en principio a Yuki Tsunoda y Liam Lawson, actualmente en RB el equipo filial de Red Bull.

El británico de la escudería Mercedes, George Russell, se subió a lo más alto del podio en Austria por segunda vez en su carrera en la F1. Crédito: Darko Bandic | AP

¿Por qué se irían “Checo” Pérez o Max Verstappen?

En el caso del piloto mexicano los malos resultados que ha venido cosechando en esta temporada 2024 de la Fórmula 1 han alimentado constantes rumores sobre su continuidad en Red Bull a pesar de que hace varios meses firmó una renovación por dos años más con los austríacos. El mismo tapatío ha negado dichos rumores que también incluyen su permanencia en la F1.

Por su parte, el tricampeón mundial de la Fórmula 1 asomó recientemente la posibilidad de ponerle punto final a su carrera luego de un episodio polémico que protagonizó con las autoridades del campeonato que le impusieron una sanción por uso de malas palabras en una entrevista durante el Gran Premio de Singapur.

El propio Helmut Marko confirmó que debería de tomarse en serio esa amenaza del neerlandés que de acuerdo con el austríaco no estaría sintiéndose cómodo y disfrutando al máximo de la experiencia en el mundo de la F1 en la actualidad lo que podría apresurar su decisión de un retiro.

