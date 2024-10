Gobernador de New Hampshire le vuelve a dar la espalda a Trump y asegura que perderá

Después de que presuntamente había respaldado a Donald Trump como candidato presidencial de su partido, el republicano Chris Sununu, gobernador de New Hampshire, asegura que será derrotado por Kamala Harris en las urnas.

A 12 días de que millones de estadounidenses acudan a las urnas para elegir al personaje que gobernará a la nación durante los próximos cuatro años, las traiciones en el Partido Republicano continúan saliendo a flote con Donald Trump tratando de eludirlas.

Chris Sununu, quien durante todo el proceso de selección del candidato que representaría a los conservadores en la carrera por la presidencia demostró ser uno de los principales enemigos del neoyorquino de 78 años, parecía haberse sometido a las indicaciones de su partido de apoyar al expresidente una vez que se impuso al resto de los aspirantes republicanos.

De hecho, después de que Nikki Haley puso fin a su campaña, el empresario de 49 años señaló que respaldaría a Trump.

“Voy a apoyar el boleto. Voy a apoyar a Donald Trump, pero mi atención definitivamente estará aquí en el estado.

Al final del día, si él va a ser el abanderado de eso, lo aceptaremos si es necesario. Desesperadamente Estados Unidos desea un cambio cultural”, expresó.

En su momento, Chris Sununu aseguró que apoyaría a cualquier republicano capaz de derrotar a Donald Trump y ahora parece que lo hará, pero en favor de Kamala Harris. (Crédito: Charles Krupa / AP)

Incluso, el mandatario estatal dio muestras de estar en contra de la manera en cómo los demócratas habían gobernado durante los últimos cuatro años.

“Vamos a tener una economía proempresarial y no una cultura de cancelación como se ha infiltrado en todo Estados Unidos. Para mí, no se trata de Trump. Se trata de comprender que la inflación está aplastando a las familias, que el problema fronterizo no es un de Texas, sino de los 50 estados el cual debe ser controlado. Se trata de ese tipo de elitismo”, enfatizó.

Sin embargo, durante una entrevista concedida a NewsNation Now, Sununu volvió a sacar a flote su animadversión por Trump y su inclinación por Kamala Harris.

“Creo que Trump tiene que perder la carrera. La gente sabe todas las cosas escandalosas que rodean a Trump y sus declaraciones escandalosas.

Creo que la campaña de Harris está desaprovechando la oportunidad en este momento“, expresó.

A lo largo de esta semana, otros republicanos de cepa también despotricaron en contra del neoyorquino de 78 años: Liz Cheney, hija mayor del exvicepresidente Dick Cheney, y John Kelly, exjefe de gabinete de la Casa Blanca.

