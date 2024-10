Tras declaraciones de William Levy, Elizabeth Gutiérrez posa con un vestido “de la venganza”

En medio del revuelo que causaron las declaraciones del actor cubano William Levy con respecto a su separación, Elizabeth Gutiérrez ha decidido dar una cachetada con guante blanco a sus detractores de una manera inesperada.

Y es que desde su cuenta oficial en Instagram, la protagonista de “El Rostro de Analía” realizó una publicación en donde se dejó ver despampanante enfundada en lo que mucho internautas llamaron “el vestido de la venganza”.

Al viejo estilo de Lady Di y Shakira, Elizabeth Gutiérrez reapareció en medio de la polémica rockeando un vestido negro que resaltó sus atributos y dejó claro que a sus 45 años de edad cuenta con una de las figuras más envidiables del medio artístico.

Elizabeth Gutiérrez lanza un polémico mensaje de desamor

El look en cuestión estuvo compuesto por un sensual minivestido negro con aberturas y detalles de pedrería en los costados, así como un abrigo del mismo color. Un par de medias y stilettos fueron los encargados de dar el toque atrevido a su propuesta en moda.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que su comunidad digital se pronunciara al respecto y le dejara decenas de comentarios donde resaltaron los piropos y mensajes de apoyo.

“Eres bella. Ámate tú y olvídate de quien no te quiere, sigue brillando belleza”, “Amiga, definitivamente tú encontraste la fuente de la juventud. Cada vez más hermosa”, “Bella Elizabeth, el tiempo lo cura todo, mientras tanto se feliz” y “Grandes proyectos se vienen, sigue luciendo tan espectacular como siempre”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

William Levy rompe el silencio sobre su divorcio: “La única que sufre no es Elizabeth”

La actividad en redes de Elizabeth Gutiérrez surge a solo unos días de la entrevista que el histrión William Levy otorgó al programa “El Gordo y la Flaca”, donde lanzó su versión de la historia y confesó cuál fue el motivo detrás de su separación con la mexicoamericana.

“Le he dado lo mejor del mundo, pero no es solo ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no puede sentarse y solo recibir del hombre”, expresó ante los micrófonos. “El hombre también necesita recibir de una mujer (…) amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años’”.