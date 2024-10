Elizabeth Gutiérrez lanza un polémico mensaje de desamor

Luego de que el actor William Levy hablara por primera vez sobre su separación con Elizabeth Gutiérrez y contara su versión de los hechos, la actriz vuelve a ser el tema de conversación a causa del melancólico mensaje que publicó días atrás en sus redes sociales, pues muchos internautas lo tomaron como una nueva indirecta a su ex pareja. ¿Qué dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

Hace tan solo unos días, la protagonista de historias como “El Rostro de Analía” y “” retomó un breve, pero contundente mensaje de desamor desde la cuenta de Instagram Coelho dice en el que se hace referencia a un amor “que no fue suficiente”.

Elizabeth Gutiérrez revela detalles sobre su vida de soltera

“Te amé con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio, te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó“, se lee en la publicación retomada por Gutiérrez.

Si bien la famosa no mención de William Levy, decenas de usuarios no tardaron en hacer una conexión con las recientes declaraciones del galán de telenovelas, mismas en las que dejó claro que su separación se dio por falta de reciprocidad dentro de la relación.

William Levy niega reconciliación con Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez aclara el motivo detrás de su mensaje

Debido al revuelo y ola de opiniones divididas que causó el mensaje, Elizabeth Gutiérrez no dudó en salir aclarar los rumores y asegurar que aquellas palabras no eran lanzadas hacia alguien en específico.

“Me pareció superlindo ese post, de verdad“, dijo durante su visita como conductora invitada a Despierta América. “Creo que en cada aspecto de mi vida siempre doy todo de mí, con amor, o sea no tengo ninguna cosa que diga ‘pudiera haber hecho esto’, en ninguna parte de mi vida. Me gusta entregarlo todo con amor desde el amor y ya. Es todo“, indicó.