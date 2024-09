Elizabeth Gutiérrez revela detalles sobre su vida de soltera

A varios meses de protagonizar tremenda polémica con el actor William Levy debido a su separación, la actriz Elizabeth Gutiérrez se encuentra viviendo la mejor etapa de su vida al retomar su carrera como actriz y explorar su individualidad, así lo dio a conocer recientemente donde mostró a detalle su nuevo departamento de soltera.

Fue en un video publicado en el canal de Youtube de Yes You Can!, marca de suplementos alimenticios de la que es embajadora, que la protagonista de “El rostro de Analía” abrió las puertas de su hogar en Miami para dejar al descubierto los rinconcitos favoritos de su hogar y contar cómo ha vivido esta temporada de cambios.

De acuerdo con la famosa, su departamento es el sitio en el que pasa la mayor parte de su tiempo y como resultado, refleja quién es: “Este es mi espacio si quieren conocer un poquito más de mí”, invitó a la audiencia.

Elizabeth Gutiérrez dio un recorrido por su hogar, caracterizado por amplios ventanales y una decoración moderna y elegante, sin dejar de lado una vibra acogedora para sus invitados. Eso sí, la histrionisa aseguró que si bien cuenta con una cocina espaciosa y llena de opciones, este no se trata de su cuarto favorito: “A veces cocino, a veces no. No soy la mejor cocinera, pero tengo un par de cositas en el menú”, detalló.

Uno de los hábitos que Elizabeth Gutiérrez ha adoptado durante su nueva etapa como soltera ha sido recolectar consigo misma a través del ejercicio y la meditación en uno de los lugares más especiales de su hogar: la terraza. Y es que las vistas que Miami le ofrece no solo la ponen de buen humor, también la hacen apreciar lo lejos que ha llegado.

“Miami es una ciudad que me encanta, me encanta la gente, me encanta que nuestra cultura sigue tan viva aquí en Miami, tan latino. Me encanta la playa, el sol, las palmeras, me encantan de verdad vivir aquí, en Miami“, aseguró.

Para finalizar, Elizabeth indicó que su rutina de noche también ha experimentado cambios desde su separación: “Cuando me voy a dormir a veces mi mente no para de pensar y de pensar mil cosas, pero la forma en la que yo me desconecto es a veces poniendo música de relajación, de meditación, apago el teléfono“, relató.

“Siempre trato de recordar y agradecer por tantas cosas que la vida me ha dado, entonces me gusta irme a dormir con un pensamiento de gratitud y visualizando todo lo que quiero lograr“, puntualizó.