“Si quedo entre los 10 mejores será una buena actuación”: Checo Pérez no aspira a mucho en el GP de México

Se acabó el optimismo de Sergio Pérez en el Gran Premio de México. Luego de quedar eliminado en la primera ronda de la prueba de clasificación, reconoció que este domingo tendrá una carrera difícil en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que no será nada sencillo conseguir los mejores lugares.

‘Checo’, quien saldrá de la parrilla en la posición número 18, dijo en conferencia de prensa que se empleará a fondo para terminar al menos entre los primeros 10 lugares, que son los únicos que otorgan puntos para el Mundial.

“Será complicado sumar puntos en México y si mañana puedo quedar entre los 10 mejores será una buena actuación”, expresó el piloto tapatío.

Sobre su participación en la clasificación, lamentó haber quedado en decimoctavo lugar y volvió a culpar a su auto.

“No pudimos salir de este ciclo tan negativo del auto. Es el día que mejor lo quería hacer y estamos muy molestos, frustra mucho no tener un auto que no podemos mostrarlo y así es esto”, explicó.

Finalmente, sobre los problemas que tuvo que afrontar a bordo de su vehículo, el tapatío explicó que le costó mucho trabajo medir el freno para poder atacar y tomar las curvas.

“Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana han sido que no puedo frenar el auto. No lo puedo frenar en las curvas lentas, tengo que modular muchísimo el freno porque cuando intento atacar, empiezo a bloquear. Ese ha sido el principal problema”, explicó.

Esta no es la primera vez que Pérez se queja de no tener un buen coche esta temporada, ya que en repetidas ocasiones ha enfatizado que su compañero de escudería, Max Verstappen, tiene en su monoplaza más mejoras que el suyo.

Actualmente ‘Checo’ ocupa el octavo lugar en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2024. Con cinco carreras aún por disputarse, el mexicano se ve muy lejos de lo que hizo el año pasado, cuando terminó como subcampeón de la Fórmula 1.

Por si fuera poco, el mexicano está sumergido en una racha negativa, en la que desde hace 14 carreras no sube al podio.

Sigue leyendo:

· “Checo” Pérez tuvo una desastrosa clasificación y saldrá 18 en el GP de México

· El enojo de Sergio “Checo” Pérez por su eliminación en clasificación del GP de México

· ‘Checo’ Pérez pide que su auto tenga las mismas mejoras que el de Verstappen