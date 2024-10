“Checo” Pérez tuvo una desastrosa clasificación y saldrá 18 en el GP de México

Para el olvido fue la clasificación de Sergio “Checo” Pérez quedando relegado al puesto 18 en la partida del Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se correrá este domingo y en donde el piloto de Red Bull tendrá una misión más que complicada para intentar conseguir un buen resultado.

Delante de su afición el de Guadalajara no logró encontrar el ritmo durante la sesión de este sábado al punto de quedarse fuera de la Q1 junto al argentino Franco Colapinto de Williams y el australiano Oscar Piastri de McLaren, quienes saldrán 16 y 17, respectivamente.

“Checo” Pérez, quien busca en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México sacudirse la racha de malos resultados que viene arrastrando la tendrá bastante difícil. Sin embargo, espera superar su actuación el año pasado en el GP de México donde chocó y quedó fuera en la primera vuelta.

Un momento de la participación de Sergio “Checo” Pérez durante la clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Crédito: José Méndez | EFE

“Lo tenemos que afrontar como equipo. Es súper complicado empezando casi en último lugar en una carrera en la que tenemos que luchar de principio a fin. Hacer algo desde ahí (puesto 18) va a ser muy complicado”, reconoció el propio piloto mexicano tras su desastrosa clasificación.

A pesar de lo complicado que luce el panorama para el tapatío, por lo menos tiene identificado dónde estuvieron los fallos y lo que debe hacer el equipo de la bebida energética para aspirar a revertir la terrible clasificación que consiguió este sábado.

“Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana han sido que no puedo frenar el auto. No lo puedo frenar en las curvas lentas, tengo que modular muchísimo el freno porque cuando intento atacar, empiezo a bloquear. Ese ha sido el principal problema”, explicó.

Carlos Sainz Jr. se quedó con la Pole Position

El piloto español de Ferrari dio un golpe sobre la mesa al conseguir el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de México en el que será escoltado por el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen y el británico de McLaren, Lando Norris.

Carlos Sainz Jr. ya había dado muestras del nivel con el que llegaba a la capital azteca dominando una de las sesiones de prácticas libres el viernes. Un día después el español volvió a repetir y se quedó con la Pole Position con un tiempo de 1:15.946.

Le seguirá ‘MadMax’, quien salvó el día para Red Bull con este segundo lugar en la clasificación. El tricampeón mundial de la F1 terminó a +0.225 y buscará este domingo acabar con la racha de 10 carreras consecutivas sin poder subirse a lo más alto del podio.

Por detrás de la estrella de Red Bull estará su más cercano perseguidor en la lucha por el título de pilotos de este 2024, Lando Norris. El británico de McLaren (+0.314) quiere mantenerse de cerca en la pelea por los primeros puestos y seguir acechando a Verstappen.

