El Dasa regresa con “Masterpiece para siempre”, habla de su evolución artística y vida de paternidad

La pandemia marcó un cambio en la vida de El Dasa, llevándolo a enfocarse en su familia y a pausar su carrera. Ahora, convertido en padre, regresa con un enfoque renovado y un mensaje profundo en su nuevo álbum, “Masterpiece: Para Siempre“.

Después de cinco años de pausa y con una nueva perspectiva, el cantante retorna al mundo de la música, explorando nuevas facetas personales y artísticas. La producción de este disco ha contado con la dirección de Humberto Gatica, un renombrado productor que ha trabajado con grandes de la industria como Michael Jackson, Luis Miguel y Celine Dion, lo que eleva el regreso de El Dasa a un nivel musical más sofisticado.

En una entrevista con La Opinión, el intérprete de “El Hijo del Desierto” compartió la transformación que ha experimentado durante los últimos años: “Aunque la música no sea lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar de mí, yo la siento con la misma fuerza y con la misma energía de poder seguir diciendo: ‘El Dasa hasta aquí no, El Dasa no se ha ido, solamente se revolucionó’. Después de tres hijos y la pandemia, ya no puedo ser el mismo”, expresó.

Este periodo de cambio y reflexión no solo ha impactado su vida personal, sino que se ve reflejado en su voz y en su estilo musical, que ahora presenta una madurez y versatilidad adquiridas con el tiempo.

El álbum, que combina cumbias, boleros y rancheras con un toque contemporáneo, representa el crecimiento del cantante. La selección de canciones fue un proceso extenso en el que solo seis temas de 800 lograron llegar al corte final. “Yo salí al público en 2012, cuando tenía 21 años. Hoy ya no soy el mismo; he vivido aventuras y me he redescubierto. Mis tres hijos me han hecho descubrir partes de mí que ni sabía que existían. Estoy seguro de que soy otra persona, tanto en lo personal como en lo musical”, confesó El Dasa.

En su regreso, no solo ha perfeccionado sus habilidades vocales, sino que también ha aprendido a tocar varios instrumentos adicionales y ha tomado clases de baile para expandir su arte. “Vocalmente, ya hablo con más madurez. Mi tono de voz ha cambiado, lo que me permite explorar otros géneros y cantar de maneras distintas”, explicó.

Este nuevo enfoque artístico es un homenaje a sus raíces mexicanas y a sus seguidores, quienes lo han apoyado a lo largo de su trayectoria.

La pausa que tomó fue también una decisión personal importante. Durante la pandemia, El Dasa decidió enfocarse en formar la familia que siempre había deseado. “El tiempo de la pandemia fue cuando la vida se me llenó de hijos; de repente, en mi hogar éramos mi mujer, yo y mis tres hijos. Tomé la decisión de bajarme del tren que iba a toda velocidad y enfocarme en mi realidad, en mi hogar”, dijo con sinceridad.

“Masterpiece: Para Siempre” ya está disponible en plataformas digitales, y El Dasa promete llevar este material a escenarios nacionales e internacionales.

Para él, este álbum representa no solo un regreso a la industria, sino un nuevo capítulo lleno de autenticidad y de amor por la música regional mexicana. Con una madurez renovada, El Dasa sigue demostrando que la música tradicional mexicana puede adaptarse a las tendencias sin perder su esencia, y que su evolución como artista y ser humano continuará inspirando a sus seguidores.

