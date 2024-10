Ministro renuncia a la Corte de México por reforma judicial

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, anunció su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, al oponerse a la reforma judicial que sigue su proceso para realizar las primeras elecciones de jueces, ministros y magistrados, previstas para junio de 2025.

El ministro Ortiz Mena compartió en su cuenta de X, la carta que envió al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, y al resto de los legisladores para expresarle su decisión de renunciar al cargo de ministro de la SCJN. La dimisión se hará efectiva en agosto de 2025.

En el escrito Ortiz Mena destaca la razón por la que aceptó ser ministro de la Corte Suprema, pero también habla del rechazo a la reforma judicial, que fue impulsada y aprobada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Voto popular o renuncia tras reforma judicial

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia”, precisa el ministro Ortiz Mena en la carta.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expresó su decisión de retirarse de su cargo y explicó sus razones y el por qué lo hace en estos momentos.

“He decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. Y aunque podría improvisar una tragedia menor para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo tal causa grave”, indicó Ortiz Mena.

Otros seis ministros también renunciarán

Además, de Ortiz Mena se tiene previsto que otros seis ministros presenten sus renuncia a la Suprema Corte, a más tardar el 30 de octubre, entre la lista se encuentra la ministra presidenta de la SCJN Norma Lucía Piña.

A decir de la presidenta Claudia Sheibaum, los siete ministros y ministras que renunciarán lo hacen para gozar de los beneficios que se les brinda todavía a los ministros que se retiren, ya que con la reforma judicial esos privilegios se reducen.

Sigue leyendo:

–Líder del Senado Mexicano defiende reforma judicial en Los Ángeles

–Sheinbaum afirma que las inversiones de EE.UU. “están protegidas” pese a la reforma judicial