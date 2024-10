Paulie Malignaggi sospecha que Ryan García se dopa desde 2019

Paulie Malignaggi, comentarista y excampeón de boxeo, expresó que tiene sospechas de que Ryan García se está dopando desde 2019 cuando venció por nocaut en el primer asalto a Romero Duno.

En declaraciones a Probox TV, Malignaggi explicó que desde esa pelea García tuvo un aumento significativo de poder en su pegada y cree que se debe al uso de sustancias para mejorar el rendimiento (PED).

“Ryan García, cuando no se está dopando, no es rápido, no es fuerte, no está en forma y ni siquiera es bueno. He sospechado del dopaje de Ryan García probablemente desde la pelea con (Romero) Duno (el 2 de noviembre de 2019). Vi el nocaut en la pelea contra Duno. No dije: ‘Oh, este tipo definitivamente se está dopando’, porque nunca se puede decir eso”, dijo.

Ryan García podrá volver a pelear a partir de abril de 2025. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Pero hubo un cierto tipo de aumento repentino de poder en la carrera de Ryan García. Fue drástico. No fue algo como: ‘Se está volviendo más fuerte’. Estaba logrando nocauts. Pero la pelea con Duno, en la que golpeaste a un tipo resistente, y apenas lo golpeaste en la parte superior de la cabeza, y una pierna se fue para un lado, y la otra pierna para el otro, y fue noqueado en el primer asalto. Pensé: ‘Este tipo nunca había pegado así”, agregó.

Antes de enfrentarse a Romero Duno, Ryan García acumulaba 14 nocauts en los primeros rounds lo que sugiere que es un peleador de gran poder. Las dudas de Paulie Malignaggi se deben al positivo por Ostarina del californiano en su última pelea frente a Devin Haney, que fue derribado en tres ocasiones por su gancho de izquierda.

Aunque demostró que el positivo fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo por la Comisión Atlética de la Ciudad de Nueva York, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Devin Haney y Ryan García podrían tener una revancha en 2025. Crédito: Cris Esqudda/Golden Boy Promotions | Cortesía

King Ry volverá a la acción en abril del 2025 y se espera que regrese al ring en la revancha contra Devin Haney. Si esta pelea ocurre, el mexoamericano podrá demostrar si su victoria fue legítima o no.

Ryan García, de 26 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

