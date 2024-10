Atacan al Real Madrid por no haber asistido a la gala del Balón de Oro

El ex director técnico de la selección nacional de Francia Raymond Domenech (72), como otros muchos, tuvo palabras fuertes y de crítica sobre lo que fue la decisión tomada por el Real Madrid de no acudir a la gala del Balón de Oro luego de que se conociese a última hora que el trofeo no se lo llevaría su delantero estrella, Vinícius Júnior, sino Rodri, jugador internacional con España y miembro del Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

Domenech habló con todo

En una entrevista con ‘Goal.pl’, el ex entrenador soltó varias frases en alusión a lo antes mencionado: “Se dice que el Real Madrid es un gran club, y el propio Real Madrid quiere que se diga que lo es. Mientras tanto, resulta que es un club pequeño. ¡Muy pequeño! Lo que hizo es absolutamente patético. Mostraron falta de respeto al fútbol, a los demás participantes de la gala y a los ganadores. Es francamente repulsivo”, afirmó Domenech, que fue el entrenador en jefe de la selección francesa desde el año 2004 al 2010, llegando a la final de la Copa del Mundo de 2006.

¿Chantaje del Madrid?

Domenech recordó que el Real Madrid impuso presión a los organizadores de la gala para saber con antelación el nombre del jugador que ganaría el premio en la edición del año en curso. En su opinión, se trató de un intento de chantaje.

“Terrible, repito, pésima conducta de un club que dice ser grande. Alguien los definió bien diciendo algo así como ‘El Real no empieza un partido hasta que no sabe con qué resultado terminará’. Deben comprender que el mundo del fútbol no gira en torno a ellos. El Real tiene una camiseta blanca, pero ayer, en mi opinión, esta camiseta estaba muy manchada”.

Sigue Leyendo:

Miguel ‘Piojo’ Herrera volvería a ser entrenador en la Liga MX

“Chicharito” Hernández: ‘Si me retiro sin marcar otro gol, no cambiará mi trayectoria”

La directiva de Chivas investiga supuesta indisciplina de Alan Mozo