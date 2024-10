David Beckham cuenta una anédcota de Lionel Messi en Miami que es inspiradora

David Beckham, dueño del Inter Miami donde juega Leo Messi actualmente en la Major League Soccer (MLS), ha conversado en una entrevista con Rio Ferdinad, ex central del Manchester United y de la selección nacional de Inglaterra, acerca del atacante argentino y su percepción de él. El ex jugador del Manchester United, Real Madrid y los Galaxy de Los Ángeles, se siente verdaderamente cautivado por el ex azulgrana y su disciplina a la hora de defender los colores del club de la Florida.

Disciplina eterna la de Messi

“Leo, para mí, es… Voy a retroceder al primer día que vino al campo de entrenamiento. Llegó alrededor de las 6:50 horas de la mañana. No había nadie en las instalaciones salvo el chico que le dejó entrar. Llegó a las 6:50 horas…”, fueron parte de las palabras de un Beckham sorprendido por la profesionalidad del ex jugador del París Saint Germain, pese a que se podría decir que ya está en el ocaso de su carrera.

Beckahm continuó explicando el relato de la siguiente manera: “Llegó a las 6:50 horas cuando el resto del equipo llegó a las 10:00 horas. El equipo no entrenó hasta las 10:00 horas”, repitió Beckham haciendo luego una pausa de unos segundos, como si no pudiera encontrar las palabras para proseguir con el relato. “¿Qué estaba haciendo?”, le pregunta entonces Ferdinand. “Preparándose… Preparándose”, afirmó Beckham.

“Estaba en el gimnasio, calentándose, haciendo todo el tipo de cosas que tu esperarías que hiciera un joven. Y lo está haciendo ahora, a su edad. Con todo lo que ha ganado en su carrera, lo que esperarías es que se lo tomara con más relax, pero él es… Si tuviera que describirlo en una palabra sería ganador. Tan simple como eso, es un ganador”. “No en el sentido de lo que ha ganado sino del hambre que aún tiene. Tiene hambre de títulos”.

Competitividad al más alto nivel

Beckham dejó por sentado que Messi “todavía se enfada si sus compañeros no hacen lo correcto o si pierde partidos. ¿Entiendes? Este tipo de cosas”.

