Acusan al cuerpo técnico de Siboldi de corrupción para jugar en Cruz Azul

El delantero ecuatoriano Jonathan Borja lanzó serias acusaciones contra el cuerpo técnico de Cruz Azul en la época del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi de pedir dinero para poder jugar y donde al final de cuentas dentro de este acto de corrupción le costó su poca actividad en la Liga MX

Borja en declaraciones publicadas en la cuenta de la red social de X Studio Fútbol expuso que un empresario ligado al CT (cuerpo técnico) de Cruz Azul, que en esa época era comandado por Siboldi, añadió que: “al final ese dinero se lo llevaron un empresario ligado al CT (cuerpo técnico) y un trabajador de Cruz Azul.

El delantero ecuatoriano en los detalles que dio a conocer expuso que en la actualidad del fútbol los directores técnicos se llevan algo y con ese argumento no dudó en señalar al CT (cuerpo técnico) de Cruz Azul en su efímero paso por la Liga MX: “Siempre hay algo que se lleva el DT, ahora se está manejando el futbol así”.

Y añadió que: “Vuelvo yo a Cruz Azul, tuvimos una muy buena temporada, siempre fuimos punteros, siempre estuvimos ahí, de ganar la Copa. Nos vamos en semifinales contra Pumas, le ganamos 4-0 de ida y nos remontó un 4-0 a Pumas en su cancha”.

“Pero después yo me entero de que había un empresario cercano al CT (cuerpo técnico), no voy a dar nombres por respeto, que ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero, ¿me entiendes? Y ese dinero, entre el empresario que me llama para irme a Cruz Azul y una persona que trabajaba en el club, se lo quedan ellos. Y ese fue el problema con el que Cruz Azul”.

Pocos argumentos en la cancha

Más allá de estas serias acusaciones, habría que señalar que Borja jamás se pudo establecer como un aporte importante en el Cruz Azul, pues solo jugó 32 minutos en cuatro partidos en los torneos Clausura 2020 y Guardianes Apertura 2020.

En esa época el cuerpo técnico de Siboldi estaba integrado por los uruguayos José Cancela y Gonzalo Cigluti, así como el preparador físico Juan Rodríguez, de nacionalidad mexicana, pero donde el ecuatoriano no da nombres y solo menciona al citado grupo de auxiliares del estratega charrúa.

Robert Dante Siboldi de nueva cuenta está envuelto en un tema polémico y ahora debido a unas acusaciones del delantero ecuatoriano Jonathan Borja. Crédito: Juan Ángel Ovalle | Imago7

Borja también dijo que: “Jugué, sí jugué. Jugué normal diría, pero tendría que haber jugado muchísimo más, porque el tiempo que yo jugaba, la hinchada decía: ¿Por qué no juega Borja? Si Borja, cuando juega, es otra cosa, es muy distinto todo”, comentó el delantero sudamericano.

Después de su paso por Cruz Azul, Borja recaló en el Always Ready de Bolivia, de ahí regresó a su país para jugar en el Mushuc Runa y posteriormente recalar en el Nacional de Ecuador, donde actualmente milita.

Inclusive al ser cuestionado de su falta de actividad en el cuadro celeste, Borja fue enfático en su respuesta: “Sí hermano, ahora el futbol se maneja muchísimo así. Bueno, ya estoy en mi carrera, estoy bien acá (Ecuador) y no tengo problema en contártelo, pero ahora se maneja mucho el DT con los jugadores. Traen un jugador y siempre el jugador que trae el DT. (sic) Siempre hay algo que se lleva el DT. Ahora se está manejando bastante el fútbol, así”, finalizó.

Jonathan Borja lanzó serias acusaciones en su paso por Cruz Azul de que le pidieron dinero para jugar y que esa fue la causa de su poca actividad en la Liga MX. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

