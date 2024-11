“Checo” Pérez confía en seguir en Red Bull: “Me verán en Las Vegas el año que viene”

Para Sergio “Checo” Pérez no hay nada de qué preocuparse en torno a su futuro y se muestra confiado en que volverá con la escudería Red Bull para la próxima temporada a pesar de los rumores que se desataron tras las palabras de Christian Horner luego del desastroso Gran Premio de México.

“Son todos rumores. Al fin y al cabo creo que se necesita más profesionalismo de los medios para evitar rumores como esos”, soltó el tapatío este viernes durante el primer día de acción del fin de semana del Gran Premio de Brasil.

El mexicano, quien tiene contrato con el equipo de la bebida energética hasta finales de la próxima temporada de la Fórmula 1, no ocultó su inconformidad con estas informaciones que hablan de la posibilidad de que no seguirá con Red Bull más allá de la carrera de este domingo en Sao Paulo.

Mecánicos de la escudería Red Bull trabajan en el RB20 del piloto mexicano Sergio Perez durante las primeras actividades en el circuito de Interlagos, sede del Gran Premio de Fórmula 1. Crédito: Sebastião Moreira | EFE

“La gente pierde credibilidad por estos rumores. Me van a ver en Las Vegas. Me verán el próximo año, no soy alguien que se preocupe por eso”, agregó “Checo” Pérez dejando claro que confía en poder cumplir con su actual contrato con la escudería austríaca.

Después del Gran Premio de México, donde el nacido en Guadalajara finalizó en el puesto 17 el director de Red Bull, Christian Horner, aseguró que aunque mantienen su apoyo a “Checo” Pérez llegan momentos en los que hay que tomar decisiones.

“Necesitamos que los dos autos estén sumando puntos. Seguiremos trabajando con ‘Checo’, apoyándolo también en Sao Paulo, pero a veces llega un punto donde ya no puedes hacer más”, dijo el pasado fin de semana el directivo británico encendiendo las alarmas en torno al piloto mexicano.

Mal comienzo en Brasil

Después de un fin de semana para el olvido en México las cosas no comenzaron de la mejor manera para Sergio “Checo” Pérez y Red Bull en las primeras prácticas libres del Gran Premio de Brasil en donde el tapatío terminó en el puesto 19 y Max Verstappen de 15.

De nuevo el mexicano tuvo problemas para controlar su monoplaza que sigue dándole dolores de cabeza y pondrá a trabajar fuertemente a los mecánicos e ingenieros de Red Bull para intentar conseguir un buen resultado este sábado en la clasificación y el domingo en la carrera.

La primera práctica libre del Gran Premio de Brasil la dominó el británico Lando Norris de McLaren seguido por su compatriota George Russell de Mercedes. La sorpresa de la sesión la dio el también británico Oliver Bearman al lograr el tercer mejor tiempo.

El joven piloto de la escudería Haas buscará mantener el ritmo a lo largo de este fin de semana en Interlagos.

