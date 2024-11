Novia de Anuel AA muestra cómo crece su pancita

Laury Saavedra, novia de Anuel AA, mostró el avanzado estado de su embarazo en una imagen reciente publicada en su Instagram. La modelo, de origen venezolano, aprovechó el Halloween para presumir su pancita.

Las publicaciones generaron una ola de comentarios sobre su relación con Anuel AA, en la cual muchos destacan la estabilidad que ambos parecen compartir.

Entre los mensajes que han surgido, algunos usuarios mencionan que “estabilidad, eso era lo que él necesitaba”, sugiriendo que esta nueva relación aporta un cambio positivo a la vida del reggaetonero.

Otros comentarios son más reflexivos, indicando que aunque Anuel y Laury no parecen estar locamente enamorados, su conexión se basa en una convivencia pacífica y armoniosa. “Prefiero a alguien a mi lado que me genere paz y me haga sentir bien”, comentó un fan, subrayando que a veces es preferible una relación estable a un romance tumultuoso.

La relación de Laury y Anuel AA

La relación de Anuel AA con Laury es menos problemática y mediática en comparación con su anterior vínculo con Yailin La Más Viral.

En esta ocasión, Anuel parece estar más centrado en disfrutar los momentos que comparte con Laury, evitando el exceso de publicaciones sobre su vida privada.

La emoción de Anuel por la llegada de su cuarto hijo, sumándose a Pablo Anuel, Gianella y Cattleya, es palpable. Aunque aún se conocen pocos detalles sobre Laury, los seguidores de la artista están atentos a los momentos que comparten en redes sociales, disfrutando de esta nueva etapa en sus vidas.

¿Indirectas a Karol G?

Pese a que parece estar “disfrutando” de su nueva relación, Anuel AA, en diversas ocasiones, le ha dedicado indirectas a Karol G, con quien mantuvo una relación antes de estar con Yailin La Más Viral.

El domingo pasado, el puertorriqueño publicó un carrusel y en él reflejó su alegría por el recibimiento en Medellín.

Aseguró “Medellín te amo. Waow los extrañé bien HP. Estoy sentimental, yo pensaba que nadie me quería ya en Colombia”.

Todo este mensaje llegó después de que el rapero arremetiera en contra de Feid, actual pareja de la intérprete de ‘Mañana será bonito’. En su canción dijo “Mándale un mensaje al Ferxxo, lo que estoy dando son headshot / Te enamoraste de la minita que primero yo se lo m–ti / yo no menciono el nombre por respeto”

