Cardi B le responde a Elon Musk tras ser llamada “títere” de Kamala Harris

La rapera ganadora del Grammy, Cardi B, se convirtió en el centro de atención en X, antiguo Twitter, después de que Elon Musk, CEO de Tesla, la descalificara al llamarla “títere” de la campaña de Kamala Harris.

Este comentario se produjo en el contexto de un mitin en Milwaukee, donde Cardi B tuvo que enfrentar un error en el teleprompter mientras se dirigía a los seguidores de la vicepresidenta y candidata presidencial. En los videos, se observa el nerviosismo de la cantante.

Musk califica el incidente como “vergonzoso”

En su tuit, Musk se refirió al incidente como “vergonzoso”, comentando: “Otro títere que ni siquiera puede hablar sin que le den las palabras”, y añadió que “la campaña de Kamala no tiene autenticidad ni empatía verdadera”.

Estas palabras provocaron una rápida reacción por parte de la rapera, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar.

Cardi B a través de X.

Cardi B respondió contundentemente en su propia cuenta de X, afirmando:

“No soy una marioneta de Elon… ¡Soy hija de dos padres inmigrantes que tuvieron que trabajar muy duro para mantenerme! Soy producto de la asistencia social, soy producto de la sección 8, soy producto de la pobreza y soy producto de lo que sucede cuando el sistema se pone en tu contra… Pero tú no sabes nada de eso. No sabes nada sobre la lucha estadounidense… PD: arregla mi algoritmo”. Cardi B – Cantante

Cardi B durante el mitin de Kamala Harris

Durante su intervención en el mitin, Cardi B pronunció un apasionado discurso sobre los derechos de las mujeres, en el que criticó el sexismo que ha enfrentado, especialmente en el contexto de la política.

“Al igual que Kamala Harris, yo también he sido la desvalida, me han subestimado, mi éxito ha sido menospreciado y desacreditado. Déjenme decirles algo: las mujeres tenemos que trabajar diez veces más duro, rendir diez veces mejor y, aun así, la gente nos cuestiona cómo llegamos a la cima. No soporto a los acosadores, pero, al igual que Kamala, siempre me enfrento a ellos”, afirmó la rapera.

El intercambio de palabras entre Cardi B y Musk fue comentado en las redes sociales. Algunos usuarios mencionaron que Musk es un claro seguidor de Donald Trump y está de acuerdo con su estilo de gobernar, mientras que la mayoría de los artistas apoyan a Harris por lo que puede ofrecerle al país desde el punto de asistencia médica, migración, entre otros.

Seguir leyendo: