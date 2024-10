Cardi B reveló que sufrió una emergencia médica que la llevó al hospital

Cardi B ha estado hospitalizada en los últimos días. Recientemente, la rapera reveló que sufrió una complicación de salud, de la que no dio detalles, que la llevó a la sala de emergencia del hospital.

La cantante de “WAP” informó de su situación a través de una publicación en su cuenta de X para anunciar que, debido a esta emergencia médica, tuvo que cancelar su presentación en el ONE Musicfest, que se realizará este fin de semana en Atlanta, Georgia.

“Estoy muy triste de compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré actuar en ONE MusicFest”, escribió.

“Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar allí”, agregó sobre cancelar su show en el festival musical.

Esta emergencia médica, de la que no se conocen detalles, ocurre un par de meses después de una caída que sufrió Cardi B cuando aún estaba embarazada.

En agosto, la rapera contó en un Spaces en X que sufrió una caída en las escaleras por el que tuvo que acudir al hospital. “Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco. Prácticamente, me caí pero trataba de sostenerme de la baranda. Mi pie de todas formas resbaló y como que me rompí el trasero”, reveló.

La caída fue tan grave que casi sufre un aborto, reveló la intérprete de “WAP”. “Fue un accidente rarísimo, que se volvió tan severo al punto que me sentía paralizada”, dijo la rapera. “Noté que no podía caminar y que sentía dolor en la parte baja del abdomen”, agregó.

La rapera contó que tras la caída no le prestó mucha atención al dolor que sentía en su espalda baja porque, por su embarazo, ya le molestaba hasta que ya no podía moverse. “Cuando me desperté no podía mover la parte inferior de mi cuerpo. O sea, apenas mover mi pie hacía que me doliera el vientre. No me podía mover. Me sentía paralizada”, detalló.

Al ser examinada en el hospital, los médicos detectaron que había sufrido un desgarro en un ligamento de la pelvis. “Es justo donde estaba la cabeza de mi bebé. Comencé a dilatar y estaba sufriendo contracciones cada dos minutos por un día entero”, contó Cardi.

La cantante contó que estuvo días en observación y con analgésicos para aliviar su dolor. “Sentía mucho dolor y no pude moverme por dos días enteros”, dijo.

