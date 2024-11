Gerardo Martino habló sobre la vinculación de Neymar Jr al Inter Miami

Neymar Jr. y Lionel Messi formaron una dupla ideal en clubes como el FC Barcelona y el París Saint-Germain. El futbolista brasileño estaría en sus últimos meses de contrato con el Al Hilal. Gerardo Martino habló de las posibilidades de que el sudamericano llegue al Inter Miami.

Estas vinculaciones fueron hechas luego de que se difundiera una información que explicaba que Neymar Jr. compró un terreno en Miami para comenzar a construir su mansión. Esto rápidamente fue asociado con un posible fichaje por el Inter Miami de la MLS.

Sin embargo, Gerardo Martino dejó entreabierta la posibilidad de que “Ney” llegue a Estados Unidos. El “Tata” reconoció que desde la llegada de Lionel Messi, todo es posible para la MLS. Pero no desaprovechó la oportunidad para pedir que se flexibilice el tema del tope salarial en el fútbol estadounidense.

“Ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos, todo puede pasar. Lo que no me imagino es si la liga no flexibiliza el tema del límite salarial es como se llevaría adelante, porque después escribirlo o decirlo en un medio está todo bien, no pasa nada, no trae ninguna consecuencia, pero la puesta en marcha cómo sería. Nadie la explica”, dijo Martino.

En este sentido, el entrenador argentino dejó claro que, desde el punto de vista financiero, es difícil que llegue Neymar Jr. por todos los obstáculos impuestos por la MLS. Gerardo Martino insiste en que se deben corregir estos límites antes de pensar en el brasileño.

“Y la realidad es que si hay algo que tiene la MLS es que las reglas son estrictas, no se pueden romper a menos que decidan cambiarlas”, concluyó.

Según detalla el reporte expuesto por el portal TheRealDeal, el terreno está valorado en $26 millones de dólares. Este espacio está situado frente al mar en Bal Harbor.

Neymar compra terreno de R$ 148 mi em Miami e aumenta rumores sobre transferência para time de Messi https://t.co/bWXfUsIGqz — Revista Oeste (@revistaoeste) October 31, 2024

En este lugar se construirá el nuevo hogar de Neymar Jr. Esta es una propiedad que tiene unos 46 metros de largo con relación a uno de los canales. “Ney” también contaría con un muelle para embarcaciones de recreación.

Brasil espera a Neymar Jr.

Estas vinculaciones de Neymar Jr. con el fútbol de Estados Unidos chocan con el presunto deseo del brasileño de volver al Santos. En los últimos días, dirigentes del conjunto sudamericano afirmaron que “Ney” llegaba en junio.

Los dirigentes del Santos FC mostraban una gran seguridad de que pronto vivirán el regreso de Neymar Jr. al histórico conjunto brasileño. Por lo pronto, el exjugador del FC Barcelona se mantiene en el Al Hilal, club en el que no ha jugado más de 10 partidos por los problemas físicos que ha tenido el jugador.

Sigue leyendo:

– Neymar Jr. apuntaría a su regreso al Santos de Brasil

– David Beckham calificó como un “regalo” tener a Messi en la MLS

– “No me siento ni cerca de Lionel Messi”: Franco Colapinto reacciona a la comparaciones

– Lionel Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo para Gerardo Martino