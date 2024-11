A Chivas le faltó contundencia para vencer a Pumas y su DT lamentó la cerencia de gol

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Arturo Ortega, lamentó la pobre contundencia de su equipo en el empate sin goles con los Pumas de la UNAM, en la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

“Me quedo con esa espinita de que tuvimos oportunidades; al final sufrimos y no supimos ser contundentes“, dijo en conferencia de prensa.

El Guadalajara no fue capaz de anotarle a los universitarios, en un duelo parejo en el que ambas escuadras tuvieron pocas oportunidades de abrir el marcador.

Ortega, quien se quedó al frente del equipo tras la salida del argentino Fernando Gago, afirmó que Chivas propuso un juego ofensivo que le dio profundidad por ambas bandas y tuvo algunas posibilidades de anotar, un planteamiento que repetirá en los dos partidos restantes del torneo.

El estratega afirmó que, aunque la cancha no estaba en buenas condiciones, el equipo no tenía pretextos para no irse arriba en el marcador.

“No quiero poner ningún pretexto, no hay excusas. Nosotros tuvimos opciones claras, pero no tuvimos la capacidad de finalizar las jugadas“, aceptó.

El empate dejó a las Chivas en el noveno lugar con 22 puntos de 42 posibles que les alejan de la posibilidad de clasificarse de manera directa a los cuartos de final.

Las Chivas visitarán al Santos el próximo martes en la jornada la fecha 16 del Apertura y el próximo sábado cerrará el torneo en casa contra el Atlético San Luis.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Siboldi refuta acusaciones de Borja y recuerda su nivel desastroso en Cruz Azul

· Chicharito Hernández solo ha aportado 20 por ciento de utilidad a Chivas

· Las Chivas no lo han buscado, aseguró extécnico campeón