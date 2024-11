Siboldi refuta acusaciones de Borja y recuerda su nivel desastroso en Cruz Azul

Robert Dante Siboldi, extécnico de Cruz Azul no tardó en responder a las acusaciones de corrupción por parte del delantero ecuatoriano Jonathan Borja en la etapa cuando militaron en la Máquina Celeste, donde aseguró que el entrenador charrúa no lo metía a jugar porque su cuerpo técnico no recibió el dinero que le exigían.

Siboldi en entrevista con el mismo programa Futbol Sin Casete y Studio Futbol, Siboldi que previamente había charlado con la parte acusadora, negó en forma categórica dichas acusaciones y en todo momento defendió su integridad moral como también cuestionó la ética y esfuerzo de trabajo del delantero ecuatoriano.

“En el tema del dinero, en mi vida he solicitado ni recibido dinero de nadie, ni representantes, ni intermediarios, ni nadie. El club que me contrata me paga lo suficiente para vivir y hacer mi trabajo. Es fácil justificar errores culpando a los demás, pero Borja no dijo nada sobre su propio comportamiento durante su estancia en el club ni sobre sus actividades fuera de la cancha.”, aseguró el entrenador, que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán.

Respecto a la ética de trabajo y de compañerismo del delantero sudamericano, Siboldi hizo un recuento de todos los pecados del artillero que siempre tuvo una mala actitud y ética de trabajo en los entrenamientos al grado de que en cada práctica había un detalle que cuestionar de su forma de entrenar.

“Borja no era el jugador que esperábamos en cuanto a actitud hacia sus compañeros y profesionalismo. Daba más importancia a lo que sucedía fuera de la cancha que al juego o a los entrenamientos. Nunca estuvo al nivel de sus compañeros; por eso jugó muy poco, porque no se dedicó. Además, fue mal compañero, siempre hubo un problema en cada entrenamiento con su actitud.”

Borja fue separado del plantel de Cruz Azul

El exestratega de la Máquina Celeste, Santos y Tigres, expuso también sobre Jonathan Borja que: “Es la primera y única vez en casi 20 años de carrera como entrenador que tuve que separar a un jugador del plantel, y prácticamente fue a petición de todos sus compañeros”

“En un momento cruzó la línea, así que tuve que separarlo del equipo por indisciplina y mal comportamiento. Durante varias semanas entrenó con la Sub-20, hasta que mostró un cambio de actitud. Hablamos y me pidió disculpas por su comportamiento. Le dije que, para reintegrarse, tenía que disculparse con sus compañeros, lo cual hizo, y así lo reincorporamos al equipo para que terminara la temporada”.

El entrenador charrúa que en su última etapa en Tigres trataron de involucrarlo también en asuntos negativos como la acusación sobre su cuerpo técnico de proporcionar información confidencial a sus pares del Monterrey como también tener un romance con una jugadora del equipo femenil de la escuadra universitaria, también reconoció que Borja era buen jugador, pero que su actitud nunca fue positiva.

“No quiero profundizar más porque aún está activo, pero por sus cualidades, que eran buenas, podría haber tenido éxito en Cruz Azul o en el futbol mexicano. Sin embargo, su actitud y falta de profesionalismo no lo ayudaron; por eso su carrera se estancó y sigue en el club Nacional”, añadió Siboldi.

Incluso cuestionó la forma de generalizar por parte de este jugador en este tema tan delicado como la acusación de recibir dinero de los entrenadores: ¿Por qué generaliza y acusa a todos los entrenadores de algo tan serio? Eso me hace pensar que, si él cree que todos se manejan así, tal vez esté en ese club (Nacional de Ecuador) porque le paga al entrenador. Si no llega a jugar, tal vez es porque no le pagó.”

