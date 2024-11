Horóscopo de Mhoni Vidente para noviembre de 2024

La astróloga Mhoni Vidente le da a conocer a cada signo del zodiaco qué le depara el mes de noviembre de 2024.

Aries

En este mes de noviembre la carta del tarot que te va guiar es la Estrella que nos dice que sin duda va a ser un mes lleno de cambios positivos y nuevas oportunidades de crecimiento profesional, solo recuerda que debes de ser más cauteloso con tus gastos económicos y verás cómo la buena suerte va a seguir.

Tus días mágicos son 04, 05, 07, 13, 20, 21, 27 y 30 de noviembre que eso días podrás, hacer los cambios que tanto deseas y verás el triunfo en las manos. Tus números de lotería son 06 y 07, tu mejor día es el martes, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Libra, Sagitario y Capricornio, los Aries que están en pareja embarazo en puerta.

Tu arcángel de protección el Arcángel Metatron no lo dudes en invocarlo que te va a ayudar siempre, va a ser un mes de estar entre dos amores que te mantendrá muy distraído y sin saber que hacer solo trata de dejarte llevar por tus sentimientos y no tanto por el interés económico y verás que la felicidad vendrá a ti.

Te vas de viaje con tu pareja y van ser unos días muy románticos, te buscan un antiguo trabajo para invitarte a participar otra vez en esa compañía.

Cambias tu carro por uno más reciente, trata de controlar tus celos y enojos recuerda que la base de toda relación es la confianza, trámites de pagos de hacienda, recuerda que en este mes se va a dar lo que se tiene que dar y más en la compra de una casa o departamento solo no presiones el destino déjalo que solo fluya las oportunidades.

Tauro

En la carta del tarot te salió El Ermitaño, que nos dice que va a ser un mes de noviembre de resolver todos tus problemas que venías padeciendo de tiempo atrás recuerda que tu signo, como es tierra cuando se enoja se cierra, no ve las soluciones de los conflictos, pero esta carta del Ermitaño te dice que ya vas a poder avanzar y resolver todo en cuestión legal y profesional.

Tus mejores días son 05, 07, 11, 18, 20, 25, 29 de noviembre es cuando las energías positivas te van a estar rodeando y podrás lograr lo que tanto deseas. Tu mejor día de la semana es lunes, tus números mágicos son 05 y 18 con dos golpes de suerte, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Virgo, Acuario y Tauro.

Los Tauro que están en pareja tengas cuidado con la separación o divorcio. El Arcángel Ariel es el que te va a ayudar en este mes para que la felicidad llegue completa no dudes en invocarlo. En este mes preparas ya lo necesario para el cierre de proyectos y dejar bien ordenados todos tus asuntos para que no te veas después muy apurado.

En el amor seguirás dudando de esa persona que está contigo y no sabrás si dejarlo o seguir, recuerda que tu signo es tierra y siempre necesita de estar seguro de todo lo rodea y si en esta situación de pareja no se da es mejor dejarse y volver a comenzar.

Te realizas la operación estética que todo te va salir de lo mejor, sigues con la dieta y te mantienes en forma, trámites de pagos de colegiaturas y ya preparas la graduación. Trata de dormirá más, recuerda que el día se hizo para trabajar noche para dormir.

Géminis

En la carta del tarot te salió el As de Oros, que sin duda va a ser unos de tus mejores meses del año así que podrás recuperar lo perdido y tener mas seguridad de que estas por buen camino.

Esta carta te recomienda que si estas en un cambio de casa o país que lo hagas que este mes de noviembre se te va dar sin problema. Tus mejores días son 05, 09, 11, 17, 22, 28, 30 en estos días vas a poder hacer los cambios que tanto deseas para vivir mejor. Tus números mágicos son 19 y 28, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Libra, Acuario y Piscis.

A los Géminis que están en pareja casamiento en puerta, tu mejor día el martes, tu Arcángel Miguel va a ser el que te guie este mes de noviembre y te pueda alejar todas las malas energías y brujerías que te rodean.

Trata de dormir a tus horas y silencia tu mente y deja los malos pensamientos en el pasado, Géminis que este noviembre debes de tomar las decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien y así llegar al éxito a veces uno se conforma con lo que tiene pero ya es el momento de buscar un extra en tu vida.

Te haces una operación estética y decides ya cambiar tu forma de alimentarse y estar más sano, recuerda que como te ven te tratan así a verse de lo mejor.

Arreglas papeles de hacienda o impuestos, tramitas tu visa o residencia, en este mes sentirás la necesidad de volver a estudiar o tomar un curso, hazlo recuerda que tu signo recuerda que tus actitudes son el ser comunicólogo, abogado o relaciones internacionales.

No hagas cosas buenas que parecen malas y más en tu relación de pareja recuerda decir la verdad aunque duela.

Cáncer

En la carta del tarot te salió la Torre que significa que tendrás nuevas oportunidades de crecimiento laboral no lo dudes, que es tu tiempo de tener mas ingresos. En estos días saldrás dos veces de viaje y será para que tengas más oportunidades de trabajo así que no lo dudes es tu momento de crecer económicamente.

Sabrás de la enfermedad de un familiar que le estarás dando todo tu apoyo, tus mejores días son 07, 08, 09, 11, 18, 23, 24, 30 de noviembre, en estos días reinara los triunfos. Trata de no prestar tu dinero para que no te roben la buena suerte, tus números de lotería son 01 y 17, tu color es el amarillo y verde, tus signos compatibles Escorpio, Piscis y Aries, tu mejor día es el jueves.

Tu Arcángel Gabriel es el que te va ayudar a recibir los mensajes divinos para que tengas una mejor guía en tu vida, sorpresa económica en este mes de noviembre, cambias el celular por uno más reciente, tramitas tus pagos de casa y te pones al corriente, trata de ya no buscar esa amor que ya no está a tu lado recuerda que lo que sucede conviene y no es para ti ya no lo va ser y mejor busca parejas más compatibles con tu signo.

A veces tu signo es muy dramático y toma los problemas muy personal, solo trata de relajarte y dejar que todo fluya. Es el momento ideal de ponerse a dieta y así mantenerse en forma, te vas de viaje para visitar a la familia, un amor del extranjero te busca para quedarse contigo.

Leo

La Carta del tarot que te salió es El Sol que significa que tendrás muy buena suerte en este mes de noviembre para sacarse la lotería con los números 14 y 20, y tu color es el rojo y gris y que lo debes de comprar el día viernes así que no lo dudes la abundancia llegará a tu vida.

Esta carta del Sol te recomienda que reacomodes tus sentimientos y definas que quieres para ser feliz y con quien que últimamente estás perdiendo tu tiempo con personas que no te dejaran ningún futuro recuerda que tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis, tus mejores días del mes son 05, 06, 09, 16, 19, 23, 30 en estos días reinará la estabilidad económica y si te requieres alguna operación médica en estos días te saldrá de lo mejor.

Tu Arcángel es Uriel que es el del fuego nuevo de la riqueza y estabilidad emocional así que no lo dudes en invocarlo. Recibes un dinero extra por un bono y decides comprarte ropa y renovar tu look recuerda que como te ven te tratan.

Ya no busques ese amor que no es para ti recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz así trata ya dejar ese tipo de personas que solo te hacen daño, arreglas una demanda legal que va salir a tu favor, recuerda que tu signo siempre está en busca del amor o pareja ideal y en este mes once se te va dar una relación formal.

Entras a un curso de veterinaria recuerda que tu signo le gusta mucho los animales y decides volver a tomar idiomas.

Virgo

En la carta del Tarot te salió el loco que nos dice que va a ser un mes de noviembre lleno de amores nuevos y compatibles que hablarás de formalidad y estar queriendo ser padres.

Esta carta del tarot te dice que no te rindas que sigas adelante con tus proyectos de negocio propio y de estudios que en este momento se te va a dar lo que tanto necesitas, tus mejores días son 05, 07, 11, 13, 20, 21, 27 y 30 que en estos días las energías van a dominar tu vida. Tu mejor día de la semana es lunes, tus números de la lotería son 21 y 27 que esta carta del Loco te dice que te viene un premio mayor.

Tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Leo, Tauro y Virgo, posibilidades infinitas de tener dinero repítelo todos los días de este mes de noviembre. Tramitas un crédito para una casa o renuevas la que tienes, en el trabajo te va venir una oportunidad de crecer más en lo profesional y te darán un aumento de sueldo.

Te proponen también los fines de semana hacer un negocio o trabajar tiempos extras para ahorrar, sales de viaje por cuestiones de ir a visitar unos familiares, en este mes vas extrañar mucho amor que se fue es normal a veces tu carácter no sabe pedir perdón y eso hace que se vayan de tu lado personas que valen la pena así trata de aprender a ser más humilde y quitarnos el orgullo.

Sabrás de un divorcio de un amigo y estarás dando apoyo moral, a los Virgo solteros les va a venir un amor muy fuerte e intenso que te hará sentir muy bien, cuidado con las caídas o choques en estos días sé más precavido.

Trata de no juntarte mucho con personas del signo de Sagitario que tendrás un problema muy fuerte, te regalan una mascota.

Libra

En la carta del tarot te salió el Emperador que significa que estás en tu mejor momento de quitarte problemas del pasado que no te dejan avanzar, recuerda que tu signo es la balanza de los demás y siempre busca la justicia en su vida así que esta carta del Emperador te da la oportunidad de tener un mejor puesto en tu trabajo o cuestión política.

Tus mejores días son 04, 05, 06, 09, 17, 21, 25, 29 en estos días de noviembre puedes hacerte cualquier cirugía estética o médica que saldrá de lo mejor, tus números de la lotería son 30 y 49, tu color es el verde y rojo, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles Géminis, Acuario y Sagitario.

El Arcángel Miguel es que te va guiar en estos días para que tengas mas protección divina, en tu trabajo va a ver muchas presiones y juntas para cambios de puesto recuerda que tu signo va ser muy importante en la toma de decisiones porque el ser Libra amerita tener puestos de jerarquía o de mando.

Trata de seguir con tus estudios de idiomas y comunicaciones que es lo ideal para ti, sabrás de un divorcio familiar, te invita a salir alguien de tu trabajo, recuerda que no es lo más recomendable porque si no quedan bien lo tendrás que seguir viendo es mejor buscar amores fuera de tu contorno.

Tendrás una sorpresa de dinero o te llega un regalo que no esperabas, ya no seas tan drástico contigo mismo recuerda que todos tenemos errores y lo más importante aprender de ellos.

Ten cuidado con problemas de riñón o páncreas trata de ir con tu médico para una revisión, te invitan a salir de viaje con tu familia.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Juicio que significa que por fin en este mes tendrás la oportunidad de salir de problemas legales o situaciones incómodas de herencia que esta carta te recomienda que estés siempre estudiando algún curso universitario que eso te va a ayudar acrecer más en lo profesional, que tu signo esta hecho para tener el triunfo en las manos solo cuídate de envidias y brujerías de personas cercanas que no soportan tu luz.

Tus mejores días son 05, 06, 07, 14, 15, 19, 20, 23, 25 de noviembre que van ser unos días de buenas energías, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles son Aries, Cáncer y Piscis, tu mejor día el martes, tus números de lotería 03, 08,tu Arcángel Rafael que sin duda el que te va a curar cualquier enfermedad que tengas de tiempo atrás así que no lo dudes en invocarlo.

Disponte a soltar que es el tiempo de tener felicidad en tu vida, tu mejor etapa de tu vida y de darse realizaciones de proyectos para estos días que son cuando cumples años tu energía positiva se multiplica.

Recibes varias sorpresas de regalos y un compromiso firme amoroso, ten cuidado con tu dinero trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto, en cuestiones de salud trata de relajarte más o no tener tantas presiones, recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas hormonales o psíquicos así ten cuenta esta recomendación, trata de no cambiar de opción tan fácil o seguido en cuestiones de negocios para que no pierdes credibilidad.

Eres el mejor conquistador pero ya trata de no andar con dos a la vez porque tarde o temprano se van a dar cuenta, sales de viaje para festejarte con tu familia.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos dice que es el momento de estar arriba que no dejes que ningún pensamiento negativo invada tus triunfos así que en este mes de noviembre va a ser de prosperidad y la llegada de dinero que no esperabas, recuerda que también en este mes de noviembre cumples años así que ve preparando tu festejo y salirte de viaje con tus seres queridos.

Tus días mágicos son 08, 09, 11, 20, 22, 24, 30 de noviembre, días claves para hacer cambios positivos, tu color es el rojo y azul tu mejor día de la semana el sábado, tus números de latería es el 10 y 35, tus signos compatibles Cáncer, Leo y Aries, casamiento en puerta.

Tu Arcángel Jofiel va a ser el que te guie en este mes así que no dudes en invocarlo, recuerda que este mes será muy fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas y solo trata de meditar muy bien tu decisión.

En estos días te haces una operación estética que todo saldrá de lo mejor, te invitan a dar clases o trabajar en gobierno recuerda que a tu signo se le da ser maestro o abogado, que son sus mejores actitudes.

Será un mes de muchas fiestas o de salir mucho con los amigos, ten mucho cuidado con los vicios o el alcohol trata de siempre meditarte en las fiestas, un amor del pasado te busca para quedarse, trata de ser mas organizado con tus deudas para que no tengas problemas económicos, mes de reinventarse en todo en cuestión de look y cambio de ropa para verte mas juvenil.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Mago, que sin duda va ser unos de tus mejores meses del año porque verás cumplido casi todo lo que deseas para estar mejor solo trata de cuidarte de energías negativas de las personas que están cerca de ti como amigos y familiares y no platiques tanto tus planes, tus mejores días son 04, 05, 06, 09, 11, 17, 20, 21,29 y 30 de noviembre, días mágicos para hacer los trámites de pasaporte y visa americana o cualquier cirugía estética o médica que todo saldrá de lo mejor.

Punto débil el reflujo y gastritis recuerda que somos lo que comemos, tu mejor día el martes, tus números mágicos son 09 y 30, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Aries, Tauro y Leo, el Arcángel Metatron va a ser el que te guie en este mes de noviembre no dudes en invocarlo para que te pueda ayudar.

En estos días te va ofrecer un curso de maestría tómala que eso te ayudar a estar mejor preparado y ser más competitivo recuerda que tu signo le gusta ser el mejor en todo y este mes se te va a dar la oportunidad.

En tu trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo, te vas de viaje por cuestiones de cerrar contratos o de trabajo, te compras ropa y te cambias el look, no creas todo lo que te dicen y más si son negocios muy poco claros.

Un familiar te pide un ayuda económica, recuerda mucho caminar en las mañanas y eso hace que tengas más comunicación con lo divino y que tus energías estén más positivas.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Carruaje que significa que tendrás nuevos caminos de prosperidad trata de darte la oportunidad a ti mismo para tengas más estabilidad profesional, recuerda que tu signo es uno que le gusta vivir de lo mejor así a buscar nuevos ingresos económicos.

Trata de no hacerle tanto caso a lo que dicen de ti es mejor tomar las palabras de quien viene y no caer en provocaciones, tus mejores días son 07, 08, 09, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30 que serán días mágicos par cualquier cambio de trabajo y proyectos propios, tu numero de lotería es el 11 y 13, tu color es el blanco y rojo, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Libra, tendrás propuesta de matrimonio en este mes de noviembre, tu mejor día el lunes, tu Arcángel es Jofiel que es el nuevos rumbos y caminos, así que no dudes en invocarlo para que te ayude estar mejor.

Sabrás de un boda de un amigo que te va a dar mucho gusto, tramitas un crédito para cambiar de carro, cambias unos muebles de tu casa , cuídate de problemas de espalda o riñón trata de tomar más agua y dejar un poco el alcohol.

Te invitan a salir de viaje con tus amigos, recibes un sorpresa muy agradable por parte de un amor que te va estar rodeado en estos días, ten cuidado en las calles o se más precavido alerta con los robos o pérdidas.

Piscis

En la carta del tarot te salió el Mundo que sin duda es el momento de tomar decisiones para cambiar tu futuro que eso de estar solo pensado no te deja nada es mejor accionar todos tus planes, sabrás de un divorcio familiar que estarás dando apoyo moral, te llega la invitación a salir de viaje con tu familia. tu ve que te vas a divertir mucho.

Cuidado con problemas de hormonas y estómago que va a ser tu punto débil, tus mejores días son 05, 06, 10, 11, 18, 20, 21, 25 y 30 de noviembre, en estos días puedes realizar cualquier cambio positivo y sacar la papelería de migración, tus números de lotería son 22 y 38, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Escorpio, Acuario y Cáncer, tu mejor día es el miércoles, tu Arcángel es Miguel que sin duda es el que va a apoyar para quitarte todo lo negativo que te puede rodear y brujerías.

Recuerda que tu signo tiene un poder espiritual trata de siempre utilizarlo para que estés protegido, tendrás un ingreso extra por cuestión de un contrato y un bono de productividad, ten cuidado con amores del pasado o amigos con derechos que te verás en vuelto en reclamaciones que no son para ti trata de protegerte.

Realizas unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente, compras un seguro de gastos médicos social, trata de no pelear y dejar a un lado los celos infundados y ser feliz con tu pareja, recuerda que en tu signo son dos a la vez y eso los hace siempre tener una persona a su lado.

Decides tomar un curso de cambio climático para ayudar a la humanidad, tu punto débil es la soberbia trata de no dejar que ese sentimiento negativo te invada tu vida. Mes de estabilidad familiar

Sigue leyendo:

• 5 signos tendrán la mejor semana del 4 al 10 de noviembre

• En noviembre 4 signos del zodiaco esperan un nuevo comienzo

• Horóscopo chino de noviembre: el día de la fortuna de tu signo