Carlo Ancelotti critica que se siga jugando en España en medio de la tragedia natural

Carlo Ancelotti se unió a las voces que cuestionan que se siga jugando en España en medio de la grave situación que se vive en varias localidades del país a consecuencia de la DANA que ha afectado en los últimos días y que ha cobrado la vida de más de 200 personas.

En la víspera al encuentro del cuadro merengue ante el AC Milan en el Santiago Bernabéu por la Champions League el director técnico italiano señaló que no es momento de jugar tomando en cuenta la situación que se vive en estos momentos en España.

“El fútbol es una fiesta. Y la gente no está bien, no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar, porque el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida”, aseguró el entrenador italiano quien destacó que sin embargo deben cumplir con sus responsabilidad.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid) Una de las frases de Carlo Ancelotti en su rueda de prensa de este lunes que fue replicada en las redes sociales del Real Madrid.

“Nosotros somos empleados de este mundo, no somos los que mandan”, destacó ‘Carletto’ quien destacó que en situaciones como la que se está viviendo en la Comunidad Valencia el deporte pasa a un segundo plano más allá de que se haya tomado la decisión de seguir adelante con el show.

“No tenemos muchas ganas de hablar de fútbol porque comparado con lo ocurrido en Valencia es menos importante, pero es nuestra profesión, seguimos adelante aunque con pocas ganas. Es un partido especial porque vamos contra el Milan, pero todo pasa digamos a un segundo plano”, dijo.

El entrenador italiano se mostró conmovido por la reacción que ha tenido el pueblo valenciano en medio de la crisis que le ha tocado vivir producto de las torrenciales lluvias al no haber tenido una respuesta acorde a la situación de parte de las autoridades nacionales.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas este lunes para preparar el partido de la Champions League frente al AC Milan. Crédito: Sergio Pérez | EFE

“Nunca he visto algo así. Me he informado, es una catástrofe increíble. Creo que la gente, sobre todo la gente, está ayudando mucho. Esto es lo que tiene que hacer cada ciudadano, despertarse, intentar hacer lo máximo para ayudar a estas personas que están muy afectadas”, destacó el DT.

La UEFA anuncia un minuto de silencio

Este lunes se conoció que el máximo ente del fútbol europeo, la UEFA, tendrá un gesto con las víctimas y afectados por las fuertes lluvias en España con un minuto de silencio en todos los encuentros de la Champions League, Europa League y Conference League de esta semana.

En esta jornada los equipos españoles que estarán jugando este martes son el Girona contra el PSV Eindhoven y el Real Madrid ante el AC Milan mientras que el miércoles lo harán el Atlético de Madrid con el París Saint-Germain y el FC Barcelona contra el Estrella Roja.

Por la Europa League el jueves jugarán el Athletic Club contra el Ludogorets y la Real Sociedad contra el Viktoria Plzen mientras que el Betis se medirá al Celje por la Conference League.

