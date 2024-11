Caleb Plant quiere pelear con Berlanga: “Le patearé el trasero”

Caleb Plant, campeón interino de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), afirmó que le gustaría pelear con Edgar Berlanga a continuación porque cree que le pateará el trasero.

En una entrevista para el canal de Sean Zittel, Plant explicó que es mejor peleador que Berlanga porque tiene muchas más habilidades, pero destacó que el puertorriqueño no está interesado en enfrentarlo.

“Me gustaría pelear con Berlanga a continuación, aunque haya perdido. Creo que es una gran pelea para el boxeo. A los fanáticos les encantaría, a mí me encantaría. Es una pelea que quiero. Eddie Hearn sabe que hablo en serio. No estoy hablando por hablar. Él sabe que hablo en serio y creo que tiene sentido. El mundo del boxeo lo haría. Entonces, ¿por qué no? (…) Le patearé el trasero”, dijo.

Edgar Berlanga no ha mostrado un interés real en pelear con Caleb Plant. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“El coeficiente intelectual, la habilidad de mando en el ring, los fundamentos y mi corazón. Todo. Incluso en el interior. Soy mejor peleador en el interior que él. Tengo muchos más trucos que él. Tengo muchas más trampas que él. Mark es un buen entrenador, pero también tengo mejores profesores que él. Berlanga, aunque suba al ring con mucho peso, no quiere decir que sea mejor peleador que yo. Por eso no me preocuparía”, agregó.

Tras perder ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Edgar Berlanga mencionó que su oponente ideal para su regreso en febrero es Jaime Munguía, pero también mencionó a Jermall Charlo. “Que se jo*a Caleb Plant”, declaró en septiembre.

En cambio, Caleb Plant regresó a la acción con una victoria por nocaut sobre Trevor McCumby y capturó el título interino de la AMB de la categoría en la misma cartelera que el boricua protagonizó con el mexicano.

Como durante la promoción ambos se estuvieron provocando verbalmente, los fanáticos y también Plant quiere ajustar cuentas con Berlanga sobre el cuadrilátero, pero habrá que esperar a ver qué decisión tomará el boricua.

Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga en su último compromiso en el ring. Crédito: John Locher | AP

Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y dos derrotas en su carrera (contra el Monstruo Mexicano y Canelo Álvarez).

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar a Canelo Álvarez y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

