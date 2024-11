Francisca explota contra Nodal por triángulo amoroso con Cazzu y Ángela Aguilar

La polémica protagonizada por Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu no da tregua y se mantiene entre uno de los temas más comentados no solo por el público, sino por una que otra celebridad. Tal ha sido el caso de la presentado Francisca, quien no dudó en compartir su opinión al respecto durante la más reciente transmisión del matutino que conduce. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Para la conductora de “Despierta América” está más que claro que el único culpable dentro del triángulo amoroso que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días es el exponente de regional mexicano.

Dentro de sus declaraciones, la dominicana sentenció las acciones de Nodal y afirmó que no otorga el duelo que se merece a sus relaciones luego de concluirlas: “Yo no creo por la evidencia que hay del estilo de manejo de Nodal, de hecho en la relación que tuvo con Belinda terminó con Belinda y a los dos días se metió con Cazzu. Yo creo que ese es el problema en la relación de ellos“, indicó.

Francisca deslumbra en redes con un mini vestido y botas de cuero

Bajo esta misma tesitura, Francisca apuntó a que las declaraciones de Ángela Aguilar que desataron la molestia de Cazzu podrían ser la versión que su ahora esposo le brindó a los inicios de su relación.

“Las únicas que han sido las víctimas son ambas, Ángela y Cazzu, porque yo creo que Ángela cuenta su historia, lo que ella sabe, lo que él le dijo; Cazzu dice lo que él sabe, lo que ella le dijo“, expresó ante sus compañeros del programa.

Francisca Lachapel comparte un vistazo de sus vacaciones en las playas de República Dominicana

Y aunque la ex reina de belleza dijo no creer en una posible infidelidad por parte del intérprete, la causa de la polémica es su falta de inteligencia emocional: “Cazzu menciona que él le dijo que no era feliz y que se iba, que ella le preguntó si había otra persona y que él dijo que no había y que ella se enteró como todos por redes sociales. Yo creo que ahí está, él ha hecho el problema, no creo que tenga la suficiente inteligencia emocional como para haberle dicho en su cara“, añadió.

Para finalizar, Francisca exhortó al público a poner un alto a las críticas y comentarios hirientes hacia los involucrados: “Dejemos de tirar a las mujeres (…) Yo creo que las dos en realidad son las que han salido perjudicadas de esta situación donde el hombre fue el que metió la pata y la sigue metiendo“, apuntó.