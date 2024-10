Francisca Lachapel comparte un vistazo de sus vacaciones en las playas de República Dominicana

Francisca Lachapel, conocida por su carisma en “Despierta América”, ha decidido tomarse un merecido descanso en su tierra natal, República Dominicana.

Este lunes, la presentadora utilizó sus redes sociales para compartir momentos de su escapada en el hermoso destino de Samaná, un lugar que destaca por su belleza natural y paisajes idílicos.

A través de un video panorámico publicado en su cuenta de Instagram, Francisca mostró la majestuosidad del océano y la serenidad del entorno, dejando entrever la conexión especial que siente con su país. En su emotivo mensaje, expresó: “Unos días en el paraíso ¡Qué bello es mi país! Primera vez en Samaná y me quedé sin palabras”.

Su entusiasmo contagió a sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre las impresionantes imágenes que capturó.

La audiencia de Lachapel, que supera los 4.5 millones de seguidores, se sintió inspirada por sus publicaciones. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, destacando la singularidad de Samaná: “En samana están de las mejores playas del país 😍y no pienso discutirlo 😂 🙌”, comentó un fanático, mientras otros afirmaron: “Mi amada Francisca que bueno, cuando vuelva me encantaria hacerle una comida , es mi Pueblo😍😍😍😍”. “Toda la República Dominicana es bella, disfruta siempre que puedas. ❤️❤️❤️❤️”, comentó otro usuario.

Francisca disfruta compartir sus experiencias en vacaciones

Francisca ha cultivado un vínculo cercano y significativo con su público a lo largo de los años, compartiendo una variedad de momentos íntimos de su vida familiar y sus travesías.

Su conexión con los seguidores se hace especialmente evidente cuando muestra a su hijo, Gennaro, tanto sus raíces dominicanas como italianas. Francisca se esfuerza por educar a su pequeño sobre la riqueza cultural de ambos países, brindándole la oportunidad de explorar y aprender sobre sus tradiciones y costumbres.

En el pasado, Francisca ha sorprendido a sus seguidores con encantadoras imágenes de su viaje a Italia, donde estuvo acompañada por su esposo, Francesco Zampogna, y el pequeño Gennaro. Durante esta aventura, la familia tuvo la oportunidad de sumergirse en la belleza y la historia de Italia, lo que sin duda ha dejado una huella especial en el corazón de la presentadora.

La animada presentadora compartió un video en su Instagram que recopilaba momentos destacados de su viaje, mostrando experiencias inolvidables mientras conocían los exuberantes campos verdes de la región y exploraban icónicas ciudades como Florencia.

Sigue leyendo: