Samira Jalil muestra por dentro la casa que dejó para sumarse a ‘La Isla’

Samira Jalil, quien será una de las celebridades que formarán parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’, abrió las puertas de su hogar en las horas previas al viaje que hizo a Turquía para sumarse al nuevo reality show de Telemundo.

Por medio de un video, que fue compartido por medio de Instagram, fue que pudimos ser testigos de los preparativos que siguió la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ con miras a su nueva aventura lejos de casa.

El video, que fue grabado al interior de sus dormitorio y fue transmitido ‘En Casa con Telemundo’, nos permitió atestiguar que no cuenta con los grandes lujos, pero sí con ciertas comodidades, las cuales, de seguro, echará de menos en ‘La Isla’.

“Vamos a organizar mi maleta de viaje porque nos vamos a casi 11,000 kilómetros de distancia, literalmente a otro continente, a la aventura, al desgreñe, a todo lo que se pueda y más para ganar la próxima competencia que se avecina por Telemundo”, detalló.

En la misma conversación compartió que el higiene y no tener acceso a un desodorante no es algo que le quite el sueño, pues solo piensa en vivir la aventura.

“Estoy súper emocionada aunque huela a chango”, se sinceró,

Por lo que pudimos ver, su recámara está compuesta por una cama grande con ropa de cama en tonalidades claras, por una cabecera blanca y dos mesas de noche del mismo tono, así como por un pueble de madera.

