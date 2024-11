La app de música de Nintendo tiene un gran problema

La reciente app de música de Nintendo, lanzada por sorpresa la semana pasada, prometía convertirse en el punto de encuentro ideal para los fanáticos de las bandas sonoras de sus icónicos videojuegos. Sin embargo, a pesar de sus interesantes características, la experiencia de usuario está lejos de ser perfecta, lo que ha generado que muchos usuarios la perciban como insuficiente.

Aunque Nintendo ha intentado ofrecer una plataforma similar a servicios como Apple Music o Spotify, diversos problemas y decisiones cuestionables están limitando su aceptación.

Catálogo limitado

Una de las críticas más destacadas es el tamaño del catálogo disponible en Nintendo Music. A pesar de que Nintendo tiene más de cuatro décadas de historia y una gran cantidad de bandas sonoras memorables, la app solo ofrece canciones de 25 juegos. Aunque la app cuenta con títulos reconocidos, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Ocarina of Time, hay ausencias notables. Por ejemplo, los amantes de clásicos como Super Mario World o The Legend of Zelda: A Link to the Past no encuentran estas piezas en la plataforma.

El problema se agrava por el hecho de que Nintendo Music parece centrarse en los títulos más recientes de Nintendo Switch, mientras deja de lado la extensa biblioteca de clásicos. A pesar de que la compañía prometió agregar más títulos en el futuro, los usuarios consideran insuficiente la propuesta actual. Nintendo ha anunciado que juegos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda: The Wind Waker llegarán a la app, pero en un cronograma poco claro, lo que ha aumentado la frustración entre los fans.

Limitaciones en la funcionalidad de extensión de canciones

Una de las características más innovadoras de Nintendo Music es la posibilidad de extender algunas canciones hasta por una hora, lo cual resulta útil para los usuarios que disfrutan de escuchar temas específicos en bucle.

Sin embargo, esta función presenta varias inconsistencias que los usuarios consideran frustrantes. Para algunas canciones, como la popular “Phendrana Drifts” de Metroid Prime, la opción de extensión no está disponible, y Nintendo no explica claramente por qué.

Además, al seleccionar la duración extendida de una canción, el tema se reinicia abruptamente, lo que rompe la experiencia de escucha continua. Para quienes buscan una reproducción sin interrupciones, esta limitación resulta incómoda y reduce el disfrute de la música.

Falta de créditos a los compositores

Otro punto controvertido de Nintendo Music es la ausencia de créditos a los compositores. Las bandas sonoras de Nintendo han sido creadas por músicos reconocidos, como Koji Kondo, pero sus nombres no aparecen en la plataforma.

En contraste, los personajes ficticios de las bandas de Splatoon 3 sí tienen presencia destacada en la app, lo que para muchos fans resulta una decisión incoherente. Esta falta de reconocimiento a los compositores humanos le resta autenticidad al servicio y deja un mal sabor entre quienes aprecian el trabajo de estos artistas.

Nintendo Music está disponible únicamente en dispositivos iOS y Android, lo que restringe su uso para quienes prefieren escuchar música en sus computadoras. La falta de una versión web o de escritorio dificulta la accesibilidad del servicio. Tampoco es compatible con sistemas como CarPlay o Android Auto, lo que limita aún más las opciones de escucha.

Para los usuarios que desean escuchar la música de Nintendo en sus computadoras o dispositivos de entretenimiento en el coche, estas limitaciones son una gran desventaja. La ausencia de estas versiones limita la flexibilidad de la plataforma y obliga a los usuarios a recurrir a otras alternativas como YouTube.

La app Nintendo Music cuenta con una idea prometedora, pero actualmente no logra satisfacer a los usuarios debido a su limitado catálogo, inconsistencias en la funcionalidad y la falta de reconocimiento a los compositores. Los fans esperan que Nintendo implemente mejoras en la plataforma para que esta app se convierta en un verdadero homenaje a la rica herencia musical de la compañía.

Sigue leyendo:

– Nintendo sorprende con su propia app de música

– Nintendo reveló cuándo será el lanzamiento del Switch 2

– Nintendo Switch 2 podría traer una función que le ahorraría mucho dinero a los jugadores