Universal CityWalk Hollywood celebra el 50 aniversario de Hello Kitty

“Hello Kitty and Friends Cafe” es uno de los puntos de encuentro más interesante y divertido de Universal CityWalk. Ahora, gracias al 50 aniversario de Hello Kitty el café tiene como debut un menú por tiempo limitado, además de mercancía especial de Hello Kitty 50th en la nueva Sanrio Smile Shop. Todo esto está disponible desde el pasado viernes 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

“Hello Kitty and Friends Cafe” y “Sanrio Smile Shop” están ubicados uno al lado del otro en el corazón de Universal CityWalk y complementan la Animation Studio Store ubicada dentro de Universal Studios Hollywood.

¿Qué puedes encontrar en este nuevo menú especial? Para empezar, la “50th cookie sandwich”, “50th anniversary cake” y su respectivo “Sparkling 50th drink”, que es un refresco de fresa con espuma de crema de coco por encima.

Toda esta experiencia culinaria son preparadas por la chef ejecutiva de Universal Studios Hollywood, Julia Thrash. Este menú, además, cuenta con otras delicias como dulces con el tema de Hello Kitty y sus amigos, que incluyen Hello Kitty Mousse Dome, Seasonal Mousse Domes, Strawberry Cake, Berry & Cream Churro, Macaron Set y Hello Kitty.

Las bebidas también son especiales, y entre ellas se destacan la “Hello Kitty Strawberry Green Iced Tea”, “My Melody Lemonade”, “Kuromi Berry Iced Tea”, “Tuxedosam Lemonade, Keroppi”, “Matcha Latte”, “Chococat”, “Frozen Mocha”, así como dos nuevas bebidas calientes que son “Mocha Bow Bomb Latte” y “Hot Chocolate Bow Bomb”.

