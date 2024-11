Hermosillo cree que Sepúlveda no es jugador para la selección de México

Sin el ánimo o la intención de menospreciar el actual momento que vive Ángel Sepúlveda como máximo goleador de Cruz Azul, la ex figura de la “Máquina Celeste” Carlos Hermosillo se mostró en desacuerdo del llamado del actual goleador de la escuadra cruzazulina a la selección de México para los duelos eliminatorios contra Honduras en la próxima fecha FIFA.

En charla con La Opinión, la leyenda viviente del Cruz Azul destacó que: “Sin ver el tema de qué van a la selección de México los que mejor andan, yo creo que Sepúlveda se lo merece. No me parece a mí y lo digo con todo respeto, no me parece que Ángel Sepúlveda sea un jugador de selección, pero hoy anda muy bien y hay que reconocerlo”.

No estoy llorando 🥹



Así se enteraron Guty y Sepu de su convocatoria a la Selección Mexicana 💙

Hermosillo sobre el llamado del actual sublíder de goleo del torneo Apertura 2024 con ocho goles empatado con Henry Martín, el actual analista de la cadena Fox Sports expuso que: Creo que es muy temprana su convocatoria. De Sepúlveda siempre ha dicho que es un buen delantero y un buen revulsivo y un buen segundo jugador”

“Pero cuando tuvo la oportunidad de demostrar no pudo y ahora le ha ido bien, pero también le ha ido bien porque ahí en esa posición hay dos grandes jugadores, uno el “Toro” Fernández y el griego Giorgios Giakoumakis, entonces eso lo ha hecho crecer y madurar posiblemente. Me da mucho gusto por él, pero yo me tomaría mis reservas todavía.

Para dar más énfasis a su punto de vista, Hermosillo dijo que Cruz Azul debe tener mucho cuidado con las lesiones de Fernández y Giakoumakis en virtud de que Ángel Sepúlveda, cuando tuvo la responsabilidad de ser titular no pudo responder de la misma forma que como revulsivo.

“Cruz Azul si debe cuidar mucho esa parte, porque vuelvo a repetir, ahora ha tenido muy buena fortuna Ángel Sepúlveda y ha respondido bien, pero ya lo tuvimos la temporada pasada cuando iniciaba partidos y no pasaba nada. Se aventó muchos partidos sin hacer goles. Está pasando por un buen momento. Pero ahora que ver qué sucede cuando estén lesionados estos dos grandes jugadores y esperar que su rendimiento se mantenga”.

Ángel Sepúlveda desde la óptica de Carlos Hermosillo todavía no tiene los méritos para defender la camiseta nacional de México. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Anselmi sabe lo que debe hacer en la liguilla

Consultado respecto a sí, Martín Anselmi podría recibir alguna recomendación para poder salir airoso de la liguilla por el título, Hermosillo dijo que: “No le recomendaría nada Anselmi, creo que él sabe cómo son las liguillas, el torneo pasado llegó a una final con un equipo corto y que tiene un equipo mucho más completo, lo único que me queda es aplaudirle del gran trabajo que ha hecho y desearle la mejor de las suertes”.

Por esa razón definió a Cruz Azul como el gran favorito en estos momentos al título y por esa razón con sus aficionados con el derecho a ilusionarse: “Hoy por hoy sí son favoritos, pero hay que tener cuidado con el Toluca, pero creo que Cruz Azul está haciendo el fútbol, que no lo hace nadie y que tiene mucho tiempo que no se veía eso”

Convocatoria lista 📋✅



Ellos son los convocados por Javier Aguirre para los enfrentamientos de Liga de Naciones de Concacaf en cuartos de final contra Honduras 🇭🇳.

“Por eso creo que es momento de ilusionarse, eso es lo que nos ha enseñado Cruz Azul, han hecho un gran trabajo, y hay que aplaudirlo desde su presidente Víctor Velásquez, pasando por su director deportivo Iván Alonso, su técnico Martín Anselmi y que sus jugadores simplemente que sigan jugando con la misma madurez”, finalizó.

