Carlos Hermosillo asegura que Cruz Azul será el “caballo negro” en la final e invitó a soñar a la afición celeste

Para nadie es un secreto que Carlos Hermosillo, actual analista de la cadena Fox Sports vivió la pasión del “Clásico Joven” entre Cruz Azul y América, desde ambas trincheras, pero la realidad es que a la hora de sincerarse sobre sus gustos y preferencias para la gran final entre ambos equipos del torneo Clausura 2024, no tuvo empacho en asegurar que la Máquina Celeste será el “caballo negro” de la final y al mismo tiempo a través de La Opinión, invitó a la afición cementera a seguir soñando en el título.

“Cruz Azul va a ser el caballo negro, obvio que puede dar un campanazo, porque mientras existan minutos por jugar, todo puede pasar. Al América durante el campeonato todo mundo lo ponía como favorito y obvio porque tiene un gran plantel, pero al final bajó su ritmo, sus jugadores no andan bien, por lo que tú me digas. He escuchado que porque no hicieron pretemporada, y quizá es una realidad porque la pretemporada te da para mantener todo el año”.

¡Apoyemos a la Máquina! 🚂



Hoy a las 6 de la tarde subamos un video todo en apoyo a @CruzAzul, ¡apoyándolos, agradeciéndoles y motivándolos para la gran final!



Gente de todos los medios inundaremos las redes en apoyo a nuestra querida Máquina, ¡ajuuuuua!



¡No se olviden de… pic.twitter.com/eMLZw0c9lD — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) May 22, 2024

Y añadió en este rubro que: “se ha caído mucho. Diego Valdez no anda bien, Fidalgo no anda bien, Henry Martín no anda bien, Julián Quiñones no anda bien y el que mejor anda se llama Jonathan Dos Santos, pero si lo que sí tienen es que tienen gol, cosa que a nosotros nos hace falta”.

¿Con todo lo que le ha pasado a Cruz Azul en los últimos años y de lo que se dice, que Cruz Azul le tiene miedo a la playera del America, tú qué opinas?

Eso no existe si me dijeras con razón que Cruz Azul es un equipo de media tabla hacia abajo y algunos un poquito más arriba, te diría si se tambalean, pero no. Cruz Azul es un equipo grande, es un equipo que además del equipo donde perdimos en el torneo Clausura 2013 ya nadie queda y la vida presenta siempre la oportunidad de tomarlo como una revancha y decir hoy se nos presenta esa oportunidad, quizá con un equipo muy corto, si tú quieres, pero con un gran técnico y un gran compromiso de todos los jugadores.

¿Quizá te pueda molestar esta pregunta, Martín Anselmi e Iván Alonso taparon bocas en el fútbol de México?

Yo fui uno de los más “cabrones” críticos de Cruz Azul y hoy tengo que decirle al señor Víctor Velázquez, presidente del club, que echando a perder se aprende, echó a perder mucho y parece que aprendió. Trajeron a un tipo como Iván Alonso, que en la parte personal, si hizo o no hizo en Pachuca o en Toluca, yo no me voy a meter, es un tema que él tendría que resolver, pero en la parte profesional que ha hecho en Cruz Azul hay que aplaudirle.

Tengo que felicitarlo y le tengo que agradecer por haber traído a Martín Anselmi, a su cuerpo técnico, a los jugadores que trajo, lo demás sale sobrando, porque todos cuestionamos y juzgamos a veces como lo hicimos al principio, porque se fue el capitán Juan Escobar, los cuestionamos demasiado, pero nos demostraron y nos taparon la boca a muchos con lo que ha hecho. Cruz Azul juega como hace mucho no lo veía.

¿Qué debe hacer o no debe hacer Cruz Azul en la final?

Cruz Azul debe ser un equipo defensivamente, muy concentrado, no tan arriesgado, porque espero que él haya aprendido del primer partido de liga contra el América, que tiene jugados muy rápidos y Santos le hizo lo mismo, le desdoblaban muy bien y nos ganaron. Eso es lo que tiene que aprender a hacer Martín Anselmi

¿Qué mensaje le mandarías a la afición de Cruz Azul para la gran final?

Que sigamos soñando, que sigamos creyendo, tenemos un buen técnico, que hace bien las cosas y que soñemos y sigamos soñando, que vamos a ser campeones.

Parece que a @CruzAzul le han tomado la medida, Anselmi va a tener que hacer algo porque América, que fue el único que lo presionó, Santos y Necaxa se le tiraron atrás, lo contragolpearon y le ganaron.



A pesar de que Cruz Azul tiene mucha posesión de balón pero no tiene gol y… — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) March 17, 2024

La leyenda viviente de Cruz Azul aseguró que la Máquina Celeste será el caballo negro de la gran final. Foto: Imago7 Crédito: Imago7

Seguir leyendo:

– Carlos Hermosillo pide aplausos para el trabajo de Martín Anselmi

– Hermosillo califica de equipo chico a Cruz Azul

– Exjugadores de Cruz Azul explotan contra la Máquina por la derrota 7-0 ante el América