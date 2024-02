Carlos Hermosillo pide aplausos para el técnico de Cruz Azul Martín Anselmi por jugársela con chavos

El analista de Fox Sports y ex figura de Cruz Azul, Carlos Hermosillo pidió aplausos para el técnico de la Máquina Celeste, el argentino Martín Anselmi, por no ser pusilánime, sino por el contrario, mostrar valentía para jugársela con chavos como: Mateo Levy, Alexis Gutiérrez, Rodrigo Huescas y Erick Lira, entre varios más.

El mejor DT de la jornada 7️⃣. 🫡🔥 pic.twitter.com/0jRoFGTPN0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 20, 2024

“Es otra de las cosas maravillosas de Anselmi, lo tengo que decir, lo tengo que aplaudir, hablas de Mateo Levy que hizo un jugadón y que no terminó en gol, porque enfrente tenía un gran arquero, pero sin duda no solo Levy, sino que ahí están más jóvenes como Alexis Gutiérrez, Rodrigo Huescas y Erick Lira, que anteriormente ningún técnico se había preocupado por los jóvenes de la institución”, expuso.

Entrevistado por La Opinión, Hermosillo, quien ha sido uno de los principales críticos del proceso del equipo celeste por sus decisiones directivas de los últimos tiempos, ahora aseguró que es momento de ver el lado amable del equipo.

“Creo que está haciendo un gran trabajo, Martín Anselmi, es un técnico que después de mucho tiempo ha venido a revolucionar a la Máquina, al equipo, ha convencido a los jugadores de hacer un gran futbol y la otra es, que junto con Iván Alonso y lo tengo que decir abiertamente es que trajeron buenos jugadores, no de renombre, pero si los adecuados”, expuso.

¿Es momento para que los aficionados de Cruz Azul se emocionen o es demasiado pronto?

¿Hace cuanto no veíamos jugar a Cruz Azul como lo está haciendo, con esa intensidad que ni cuando nosotros jugábamos?, ¿hace cuanto hacía que la defensa de Cruz Azul era la menos goleada?, creo que desde la época de Juan Reynoso, están sucediendo cosas que te motivan. ¿No se cuanto podrán aguantar el ritmo con el que juegan?, pero si lo logran, mis respetos para el señor Anselmi y su equipo de trabajo.

¿Qué te ha hecho cambiar de opinión, sobre todo cuando fuiste muy crítico, pero al mismo tiempo sabes reconocer el trabajo?

Si he sido muy crítico de Cruz Azul en lo general, de hecho critiqué lo de Iván Alonso, la forma como llegó y de Anselmi, siempre dije que tenía el beneficio de la duda, hasta que no me demuestre lo contrario.

Qué bueno que me preguntas eso, porque siempre he tratado de ser muy objetivo y Cruz Azul hoy me da argumentos para hablar bien de ellos, porque cuando un equipo no te da argumentos para eso, pues no se puede, no puedo engañar a la gente, porque una cosa es que yo utilice mi gusto y afición por el equipo y otra es decirles cosas que no son.

¿Es momento de sumar cosas positivas con los aficionados de Cruz Azul?

Es momento de disfrutar, hace mucho que no disfrutaba y aún así la gente ha dicho que han jugado contra equipos chicos, pero para mi no existen equipos chicos, pues por algo están en Primera División, jugaron contra Tigres y le dieron una repasada del tamaño del mundo y bueno, es hora de disfrutar, es hora de demostrar el músculo que tiene Cruz Azul, en la fecha seis fue el equipo más visto con 3.6 millones de seguidores, entonces hay que empezar a disfrutar del equipo grande que se nos había olvidado es Cruz Azul.

¿Ir con pasos firmes, pero que la afición de Cruz Azul se emocione?

Yo solo digo que la afición de Cruz Azul debe ir como cuando tienes una adicción, solo por hoy, vivir el día a día con Cruz Azul, me siento muy contento, me gusta mucho lo del equipo y lo disfruto mucho.

¿Te trae recuerdos el duelo de este miércoles contra León?

Cruz Azul es líder del Clasura 2024 e ilusiona aunque se acerca un gran reto 🚂⚽️https://t.co/AztaBdX2K2#CruzAzul | #LoNuestroEsElFutbol | #LigaMX pic.twitter.com/XUjWb0sM6a — TUDN USA (@TUDNUSA) February 19, 2024

Pues simplemente la final del 97, pero ahora creo que León ha perdido la bravura, la intensidad de otros tiempos y si Cruz Azul juega como lo hizo contra Tigres, creo que le pasará por encima.

¿El sábado contra América, como lo ves?

Es muy buen examen para Cruz Azul, más allá de que América no este en su mejor momento.

Carlos Hermosillo aseguró que hacía mucho tiempo no había cosas que presumir de la Máquina Celeste y por eso pidió a sus aficionados disfrutar y seguir viviendo el día a día. Foto: Imago7.

